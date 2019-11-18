МВД раскрыло миллиардные масштабы ущерба от коррупции в России

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тыс. коррупционных преступлений, пишет журнал "Полиция России". Об этом рассказал замначальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.
По словам Севастьянова, из общего числа 5,5 тыс. преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 млрд рублей, из них в бюджет возмещено 27 миллиардов.
"Необходимо отметить, что в указанном периоде количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%. Более чем на 6% больше выявлено сотрудниками органов внутренних дел, примерно на 9,5% – в крупном или особо крупном размере, почти на треть больше раскрыто преступлений, совершенных группой лиц", – отметил Севастьянов.
В 2019 году МВД выявило более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей.
Севастьянов подчеркнул, что коррупция все еще остается одним из ключевых факторов, оказывающих "разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения".
Более того, по его словам, сегодня коррупция рассматривается как одна из системных угроз безопасности России. "Поэтому, выступая в начале года на расширенном заседании коллегии МВД России, президент в очередной раз обратил внимание на необходимость наращивания усилий в борьбе с этим явлением, поиска "новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений", – заключил Севастьянов.
Напомним, 10 ноября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что полиция должна решительно бороться с коррупцией. О необходимых шагах он рассказал на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
Комментарии
Вау , есть рост. Есть оценка Росстата домохозяйств и есть оценка ЦБ домохозяйств - разница в 5,5 трлн руб. Думаю это и есть бабки в коробках, кастрюлях , искомые взятки. И цифра разницы только растет. По триллиона в год вот она эффективность работы!!!
Президент видит, что воруют, а расстрелять то некого, все друзья да родня!
Давно бы решили или хотя бы начали решать эту проблему. И тогда средств в бюджете бы хватало на все нужды страны. А то у нас с 90-х повелось, идти по власть, чтобы бюджет проще было пилить.
А наше правительство только народ налогами может обкладывать. Это же самое простое для них, чем реально думать и принимать эффективные решения для страны.
Плюс всякие "оптимизации", пенсионные реформы и т.д. и т.п....
18.11.2019 17:12
ГОСТ СССР
Кто решать то будет? Сами грабители себя же и сажать? Ворует то кто и кто расследует и судьи то кто...
Это неотъемлемая часть путинского клептократического режима. Воров сажают для того, чтобы освободить место для других воров.