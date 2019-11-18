МВД раскрыло миллиардные масштабы ущерба от коррупции в России

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тыс. коррупционных преступлений, пишет журнал "Полиция России". Об этом рассказал замначальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

По словам Севастьянова, из общего числа 5,5 тыс. преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 млрд рублей, из них в бюджет возмещено 27 миллиардов.

"Необходимо отметить, что в указанном периоде количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%. Более чем на 6% больше выявлено сотрудниками органов внутренних дел, примерно на 9,5% – в крупном или особо крупном размере, почти на треть больше раскрыто преступлений, совершенных группой лиц", – отметил Севастьянов.

В 2019 году МВД выявило более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 млрд рублей.

Севастьянов подчеркнул, что коррупция все еще остается одним из ключевых факторов, оказывающих "разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения".

Более того, по его словам, сегодня коррупция рассматривается как одна из системных угроз безопасности России. "Поэтому, выступая в начале года на расширенном заседании коллегии МВД России, президент в очередной раз обратил внимание на необходимость наращивания усилий в борьбе с этим явлением, поиска "новых, современных, действенных подходов в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений", – заключил Севастьянов.

Напомним, 10 ноября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что полиция должна решительно бороться с коррупцией. О необходимых шагах он рассказал на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.