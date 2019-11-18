Цены на такси в Барнауле взлетели вверх из-за снегопада

Из-за снегопада и пробок в Барнауле компании такси взвинтили цены в несколько раз. Теперь простая поездка может стоить как путешествие в пригород. Например, дорога длиной один километр может стоить вам в 250-300 рублей. В большинстве случаев клиент вообще не может вызвать машину из-за отсутствия свободных на линии.

В компаниях крупнейших служб такси пояснили, что на стоимость влияют не только погодные условия, но и количество таксистов на линии. В канун праздника и непогоду дороги становятся более загруженными, а это сказывается на времени поездок. Водители выходят на линию менее активно. Чтобы стимулировать их работать, компания временно увеличивает цены на поездки по отдельным направлениям. Тем, кому действительно нужно срочно уехать, будут готовы заплатить двойной тариф.

Традиционно стоимость такси увеличивается в два раза в новогодние праздники. Причем не только в Барнауле, но и во всех городах России.

В начале 2019 года депутат АКЗС от фракции КПРФ Юрий Астанчик попросил региональный Минтранс составить механизм, чтобы агрегаторы не повышали цены на проезд в плохую погоду. По словам коммуниста, за 15 минут пути ему пришлось в новогодние праздники заплатить почти 500 рублей. Однако никаких правовых возможностей влиять на ценообразования служб такси в Барнауле у регионального Минтранса нет. За этим должна следить антимонопольная служба.