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Цены на такси в Барнауле взлетели вверх из-за снегопада

, ИА "Амител"
Поездка в километр может обойтись вам в 250-300 рублей
Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net

Из-за снегопада и пробок в Барнауле компании такси взвинтили цены в несколько раз. Теперь простая поездка может стоить как путешествие в пригород. Например, дорога длиной один километр может стоить вам в 250-300 рублей. В большинстве случаев клиент вообще не может вызвать машину из-за отсутствия свободных на линии.

В компаниях крупнейших служб такси пояснили, что на стоимость влияют не только погодные условия, но и количество таксистов на линии. В канун праздника и непогоду дороги становятся более загруженными, а это сказывается на времени поездок. Водители выходят на линию менее активно. Чтобы стимулировать их работать, компания временно увеличивает цены на поездки по отдельным направлениям. Тем, кому действительно нужно срочно уехать, будут готовы заплатить двойной тариф.

Традиционно стоимость такси увеличивается в два раза в новогодние праздники. Причем не только в Барнауле, но и во всех городах России.

В начале 2019 года депутат АКЗС от фракции КПРФ Юрий Астанчик попросил региональный Минтранс составить механизм, чтобы агрегаторы не повышали цены на проезд в плохую погоду. По словам коммуниста, за 15 минут пути ему пришлось в новогодние праздники заплатить почти 500 рублей. Однако никаких правовых возможностей влиять на ценообразования служб такси в Барнауле у регионального Минтранса нет. За этим должна следить антимонопольная служба.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.11.2019 14:26
- гость -

ну афигели

18.11.2019 14:41
- гость -

Стараемся ! Всё для народу !

18.11.2019 14:52
- гость -

"В канун праздника..". Какого? Праздника таксиста-рвача или сибирский день мародера?

18.11.2019 14:57
krash

Ну прям почти москва....пробки как в москве, цена на такси почти как в москве........Но учитывая, что зарплата дааааааааааааалеко не как в москве - понимаем, в какой же мы на саом деле }|{опе

18.11.2019 15:06
сочиняю помаленьку

Сегодня праздник у ребят,
Сегодня будут бабки,
Метель весь город замела,
Метет без остановки
тут нескладуха


Припев:
Стоят мальчишки,
Стоят в сторонке,
Тихонько клиентиков ждут
Потому что на 10 таксистов
Половина деньги загнут

А парни важности полны,
Придирчивы ужасно,
"Я Вас туда не повезу"
"Езжайте на салазках"


дальше думаю еще

18.11.2019 15:16
- гость -

Цена как в Новогоднюю ночь на такси в Барнауле!
Обарзели совсем!

18.11.2019 15:31
- гость -

у вас мозг есть? вы бы сами поехали бы по диким пробкам за 200 рублей? вы бы бензина больше спалили. кореш сегодня от малаховского кольца в центр полтора часа ехал

18.11.2019 15:33
- гость -

У нас есть мозг, в отличие от Вас.

18.11.2019 15:38
- гость -

отстаньте от таксистов, кому не нравится в автобус, кому приспичило и никак и за 500 уедет

18.11.2019 15:42
- гость -

Я к ним не лезу, раз в 5 лет езжу, просто стих захотелось написать.

18.11.2019 15:51
- гость -

Трамвай

18.11.2019 16:08
Павсекакий

Не нравятся цены на такси?
Три варианта на выбор:
1. Ходи пешком
2. Езжай на ОТ
3. Купи себе личный автомобиль

18.11.2019 16:19
Тарасов Станислав

Чёт глянул щас Яндекс-такси, нифига не поменялось.... Как было с Чайковского до Комсомольского 235р, так и осталось

18.11.2019 16:22
Пузырек

Ну кому лень пройти 1 км. пешком (10 минут), пусть едет на такси. Чего на них пыхтеть? Рынок в чистом виде: спрос рождает предложение. А цены на такси вообще-то смешные. И если едем семьей (4 человека), то по стоимости с общественным транспортом сопоставимо.

18.11.2019 16:36
Задиратель

Ну а как?! Я вчерась тоже задрал и седня задрал. И завтра опять задеру! Вот послезавтра наверно не задеру- снегопад кончится, хотя мороз начнется...Нет всетки и послезавтра задеру тоже. Бабло то косить сладко на халяву.

18.11.2019 16:42
вентилятор

вчера 6.5 км проехал за 135 рублей.

18.11.2019 16:44
- гость -

18.11.2019 16:36
Задиратель
Смотри как бы тебя ни кто попкой к верху не задрал, задиратель ты наш...Кстати персонаж который стих пишет, чем там кончилось то?!Или это вы увидите в следующей серии?! то есть завтра?

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