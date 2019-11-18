Сколько еще продлится метель на Алтае и когда придут морозы

Метели и снегопады на Алтае продержатся еще сутки. Во вторник, 19 ноября, в Алтайском крае будет властвовать метель, мокрый снег, местами сохранится сильный гололед и снежные заносы. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

Но уже 20 ноября в край придет похолодание. По данным Градиентометра России, в Барнауле днем столбик термометра опустится до -24 градусов, а ночью – до -30. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Давление 756 мм рт.ст.

Температура воздуха по Алтайскому краю будет варьироваться ночью от -26 до -31 градуса, а днем от -20 до -25°С. В отдельных местах края возможен снег, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

В среду, 20 ноября, в Барнауле ночью будет -34 градуса, а днем до -22°С, преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, местами туман.

По целом по региону также будет морозно. Ночами столбик термометра может опуститься до -37 градусов, днем будет чуть теплее – от -27 до -32 градусов. В северных районах края возможен небольшой снег.