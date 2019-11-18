На месте барнаульского бутика-старожила открылся сетевой магазин

На пр. Ленина, 60, вместо бутика женской одежды Betty Barclay барнаульской предпринимательницы Ирины Чанцевой открылся сетевой магазин нижнего белья Incanto. Ретейлер взял в аренду помещение по цене, более выгодной для собственника, заявив о единоличной работе на рынке Барнаула.

Управляющая Incanto в Барнауле Ольга рассказала amic.ru, что торговая точка принадлежит федеральной сети, которая начала самостоятельное развитие в регионе. У ретейлера уже было помещение на пр. Ленина, 60, около арки, но он перебрался ближе к перекрестку на ул. Молодежной. Здесь больше площадь и есть пять витрин на улицу.

Также федералы открыли в этом году магазин в ТРЦ Galaxy и готовятся стартовать в "Европе". Ольга сообщает, что ранее Incanto здесь представлял франчайзи, но теперь он ушел с рынка Барнаула.

Таким образом, сильный местный ретейлер уступил федеральной сети: Betty Barclay работал в доме на углу пр. Ленина и ул. Молодежной с 2003 года. Теперь бренд представлен в #бутикподшпилем в собственном помещении Ирины Чанцевой.

Анна Поломошнова, соучредитель консалтинговой компании ТЦ БЦ, рассказала amic.ru, что одно время федеральные и мировые бренды завоевывали рынки через франчайзи, а потом расставались с самыми успешными партнерами и начинали работать самостоятельно. Так, например, поступили Sela и Gloria Jeans. Но в период кризисов владельцы марок перестали претендовать на бизнес франчайзи.

"Не исключено, что занятые Incanto торговые точки действительно имеют завидный потенциал, но сейчас я не вижу повального самостоятельного выхода федеральных брендов на региональные рынки. Это скорее разовое явление, чем тренд", – говорит Поломошнова.