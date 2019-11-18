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Новости

На 19% больше: алтайские учителя стали получать 23-25 тысяч рублей в месяц

, ИА "Амител"
Максимальный рост зарплат зафиксирован в Шелаболихинском, Баевском и Родинском районах края
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Перед летними каникулами алтайские педагоги получали по 19-20 тысяч рублей, а уже с начала нового учебного года сумма выросла до 23-25 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Алтай".

Такие данные озвучил министр образования и науки края Максим Костенко на пресс-конференции в Барнауле. По его словам, максимальный рост зафиксирован в Шелаболихинском, Баевском и Родинском районах.

Также он отметил, что министерству известны случаи, когда заработная плата, наоборот, уменьшалась. Чаще всего, по словам Костенко, такое происходит на уровне конкретной образовательной организации.

Кстати, с 1 января 2020 года алтайским учителям планируют повысить окладную часть зарплаты, а также разработать материальные и нематериальные стимулы для классных руководителей.

Изменится и система начисления оплаты труда сотрудникам сферы дополнительного образования. По словам министра, она будет рассчитываться исходя из количества детей, посещающих кружки.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

18.11.2019 16:19
Зануда

вы честное СМИ??? напишите тогда-за сколько смен учителя получают эти деньги...без вранья...
если учитель работает в одну смену+ внеурочка, то больше 15-17 у него вряд ли выйдет

18.11.2019 16:34
- гость -

А я от Наташки ушел...учителя истории. Сейчас бы ходил и тратил ее деньги....

18.11.2019 16:37
лошара

где твоя четверть?

18.11.2019 16:54
Гость

если учитель работает в одну смену+ внеурочка, то больше 15-17 у него вряд ли выйдет
-------
Учителя подтасовали выборы, ну что? Терпите, за свою сделку с совестью.

18.11.2019 16:54
- гость -

Депутаты 400 000 - 500 000, а учителя 25 000! Зажравшийся голодного не поймет... Один дармоед прожирает зарплату десяти учителей!

18.11.2019 16:55
- гость -

Извиняюсь, даже 20 учителей!!!

18.11.2019 17:03
Гость

Депутаты 400 000 - 500 000, а учителя 25 000!
-----------
Чтобы такие были депутаты и их "батька" учителя не посредственно свои ручки приложили, а теперь плачут в жилетку.

18.11.2019 17:04
- гость -

16:19
Сколько часов в неделю работает учитель по норме даже без учета нагрузки? Тем более женщина, тем более сколько у нее льготы в денежном выражении?

18.11.2019 17:41
Зануда

средняя нагрузка в начальной школе -21-22 часа в неделю на 1 класс, на двух классах 42-44 часа, плюс внеурочка, часа 3-4, а еще - проверка тетрадей (в классе примерно 27-32 человека, ежедневно 2 пачки по математике и 2 по русскому)
а норма....да кто ж эту норму знает? ну не хватает в школах учителей, не хва-та-ет

18.11.2019 18:21
Sergeey

Хорошо, что повысили зарплаты для учителей. Теперь им будет проще жить и преподавать. Хотя в университетах зарплата на порядок выше чем у школьных учителей.

18.11.2019 18:38
Пионер

Также он отметил, что министерству известны случаи, когда заработная плата, наоборот, уменьшалась. Чаще всего, по словам Костенко, такое происходит на уровне конкретной образовательной организации.

Все понятно. В конкретных организациях зарплата падает, а абстрактная растет.

18.11.2019 18:42
- гость -

Не жалко.

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