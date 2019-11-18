На 19% больше: алтайские учителя стали получать 23-25 тысяч рублей в месяц

Перед летними каникулами алтайские педагоги получали по 19-20 тысяч рублей, а уже с начала нового учебного года сумма выросла до 23-25 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Алтай".
Такие данные озвучил министр образования и науки края Максим Костенко на пресс-конференции в Барнауле. По его словам, максимальный рост зафиксирован в Шелаболихинском, Баевском и Родинском районах.
Также он отметил, что министерству известны случаи, когда заработная плата, наоборот, уменьшалась. Чаще всего, по словам Костенко, такое происходит на уровне конкретной образовательной организации.
Кстати, с 1 января 2020 года алтайским учителям планируют повысить окладную часть зарплаты, а также разработать материальные и нематериальные стимулы для классных руководителей.
Изменится и система начисления оплаты труда сотрудникам сферы дополнительного образования. По словам министра, она будет рассчитываться исходя из количества детей, посещающих кружки.
Комментарии
вы честное СМИ??? напишите тогда-за сколько смен учителя получают эти деньги...без вранья...
если учитель работает в одну смену+ внеурочка, то больше 15-17 у него вряд ли выйдет
А я от Наташки ушел...учителя истории. Сейчас бы ходил и тратил ее деньги....
где твоя четверть?