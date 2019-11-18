На 19% больше: алтайские учителя стали получать 23-25 тысяч рублей в месяц

Перед летними каникулами алтайские педагоги получали по 19-20 тысяч рублей, а уже с начала нового учебного года сумма выросла до 23-25 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Алтай".

Такие данные озвучил министр образования и науки края Максим Костенко на пресс-конференции в Барнауле. По его словам, максимальный рост зафиксирован в Шелаболихинском, Баевском и Родинском районах.

Также он отметил, что министерству известны случаи, когда заработная плата, наоборот, уменьшалась. Чаще всего, по словам Костенко, такое происходит на уровне конкретной образовательной организации.

Кстати, с 1 января 2020 года алтайским учителям планируют повысить окладную часть зарплаты, а также разработать материальные и нематериальные стимулы для классных руководителей.

Изменится и система начисления оплаты труда сотрудникам сферы дополнительного образования. По словам министра, она будет рассчитываться исходя из количества детей, посещающих кружки.