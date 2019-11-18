Власти Барнаула ожидают снегопады и готовы расчищать город

В ближайшие сутки в Барнауле продолжится обильный снегопад, сообщается на официальном сайте города. Об организации работ по расчистке улиц от осадков рассказал зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

"Минувшей ночью работало более 100 единиц техники, дорожники расчищали магистрали, вывозили снег. Днем 18 ноября работает 87 спецмашин. В первой половине дня произведена посыпка основных магистралей песчано-соляной смесью, чтобы предотвратить образование наката", – рассказал Гармат.

Также постоянно ведется очистка тротуаров. Эта работа в основном осуществляется механизированным способом: тракторы со щеткой формируют вал, сбрасывают его на проезжую часть, где снег подбирают при погрузке.

В местах, где не может пройти техника, работы ведутся вручную. Этим занимаются 140 дворников и грузчиков. Они расчищают створы пешеходных переходов, убирают наледь у остановочных павильонов.

Уточняется, что в ночь на 19 ноября на уборку снега в Барнауле запланирован выход более 100 специализированных машин МБУ "Автодорстрой", а также будет привлечена сторонняя техника.

Уборку снега с дворовых территорий осуществляют управляющие организации. Если они не справляются со своей задачей, жители могут обратиться в администрацию района или в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Автомобилистов просят быть осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники. После завершения снегопада дорожники устранят все недостатки в минимальные сроки, заверили в мэрии.