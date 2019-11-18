Власти Барнаула ожидают снегопады и готовы расчищать город

В ближайшие сутки в Барнауле продолжится обильный снегопад, сообщается на официальном сайте города. Об организации работ по расчистке улиц от осадков рассказал зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.
"Минувшей ночью работало более 100 единиц техники, дорожники расчищали магистрали, вывозили снег. Днем 18 ноября работает 87 спецмашин. В первой половине дня произведена посыпка основных магистралей песчано-соляной смесью, чтобы предотвратить образование наката", – рассказал Гармат.
Также постоянно ведется очистка тротуаров. Эта работа в основном осуществляется механизированным способом: тракторы со щеткой формируют вал, сбрасывают его на проезжую часть, где снег подбирают при погрузке.
В местах, где не может пройти техника, работы ведутся вручную. Этим занимаются 140 дворников и грузчиков. Они расчищают створы пешеходных переходов, убирают наледь у остановочных павильонов.
Уточняется, что в ночь на 19 ноября на уборку снега в Барнауле запланирован выход более 100 специализированных машин МБУ "Автодорстрой", а также будет привлечена сторонняя техника.
Уборку снега с дворовых территорий осуществляют управляющие организации. Если они не справляются со своей задачей, жители могут обратиться в администрацию района или в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.
Автомобилистов просят быть осторожными на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники. После завершения снегопада дорожники устранят все недостатки в минимальные сроки, заверили в мэрии.
Комментарии
"Власти Барнаула ожидают снегопады и готовятся расчищать город", так готовится то уже поздно, расчищать то уже давно надо...
Нарядный какой, рассудительный. Вот смотришь и сразу видно- настоящий, крепкий хозяйственник. С таким ни снегопад ни метель не страшны. Теперь я спокоен.
Ни одной единицы техники не видел за весь день на разных дорогах города, легковушки на пузо садятся на крупных улицах. Позор едросам, распилившим бюджет. Одно радует, весной само растает... А мы держимся, денег то нет...
У нас рядом с офисом проезжая дорога. Ни одной единицы техники за весь день. Машины буксуют.
Ребята по отчетам все отлично.
100 единиц на 812 улиц. включая грузовички, принтер и станок секретарши и жип начальника