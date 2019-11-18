СК проверяет изъятые из администрации Бийска документы по домам для переселенцев

В рамках расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации города Бийска проводятся все необходимые следственные действия, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками региональной ФСБ проводят обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в понедельник утром, 18 ноября, силовики приехали в здание администрации Бийска. По данным местных СМИ, произошло это как раз во время планерки в мэрии.

Позже стало известно, что поводом стало многострадальное дело "новых аварийных" домов на улице Спекова в Бийске. "Представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова, 8, 8/1, 8/2", – сообщили в пресс-центре администрации.

Они были построены в 2012 году для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Однако первая же зима показала, что энергоэффективные дома очень холодные, у людей буквально промерзали стены, на нижних этажах температура опускалась ниже нуля градусов. В 2013 году через суд установили, что несущие конструкции пригодны для проживания, но эксплуатационные характеристики не соответствуют нормативам. Застройщик должен был устранить недоделки за свой счет, но не сделал этого: на тот момент уже обанкротился.

Дома на Спекова ремонтировали за счет городской администрации. Но до сих пор жители обращаются в краевую Госинспекцию.