Пассажирский автобус попал в ДТП под Барнаулом

Очередное ДТП под Барнаулом за один день / Фото: vk.com/incident22

На трассе не доезжая Новоалтайска, в районе моста через реку Лосиху, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"В результате ДТП образовалась километровая пробка", – рассказывают очевидцы.

Ранее в этом же районе произошло другое ДТП, которое также стало причиной большого затора на дороге.

Напомним, 18 и 19 ноября на дорогах Алтайского края ожидаются сильная гололедица и снежные заносы. Будьте аккуратны.