Опять 45. Каких успехов добился Алтайский институт культуры

Георгий Обухов, Петр Винс, Артем Макота, Лев Шапиро, Антон Феоктистов – все они в разные годы учились в Алтайском государственном институте культуры. За 45 лет работы (а у него в 2019 году юбилей), этот вуз окончило более 17 тысяч специалистов. О том, чем живет АГИК, читайте в тексте "Вся жизнь – игра. Экскурсия по Алтайскому государственному институту культуры". А больше о выпускниках, преподавателях, творческих коллективах смотрите в инфографике.

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