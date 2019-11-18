А снег идет: сотрудники ДПС регулируют движение в Барнауле вручную

В Барнауле в связи с резким снижением видимости на дорогах в понедельник, 18 ноября, инспекторы ДПС начали регулировать движение вручную, сообщили в барнаульском МВД. В основном полицейские работают на наиболее проблемных магистралях города, где скопилось много большегрузов.
Фуры пробуксовывают на подъемах улиц Попова – Гущина, Власихинская – Павловский тракт, на проспекте Ленина в районе Нового рынка, на улице Советской Армии и проспекте Строителей. Сотрудники помогают избежать больших заторов на указанных участках.
Подобная ситуация с большегрузами происходила 13 ноября. Фуры не могли подняться по проспекту Красноармейскому, постоянно скатываясь вниз.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от поездок на личном авто, выбрав общественный транспорт.
Напоминаем, что в Алтайском крае еще сутки 19 ноября будет бушевать снежная стихия, а затем, с 20 ноября, нагрянут 30-градусные морозы.
Комментарии
Шел 21 век, ничего не предвещало беды.
Хорошо, что сотрудники работают в такую погоду. Так как ДТП может быть масса, особенно плохая видимость и скользкие дороги.
Забыл про "шумaхеров" за рулем, а они основная причина ДТП и как следствие пробок.
Опять тупые дальнобои лезут в город, прекрасно знают что ничещено и всеравно лезут
18:13
Опять тупые дальнобои лезут в город
Стяни свою дырочку под носом, если бы не дальнобои, то тебе нечем было бы какать.
18:13
Тупой менеджероте невдомёк, что если бы не дальнобои, то ей нечем было бы торговать.
Дальнобои,работу рабртают.А вот ты, чудо с помадой,куда свою пятую точку целый день котаешь.
в цевильных странах дальнобои разгружают на площадках у города на не большие грузовики,а у нас всё через жо...