А снег идет: сотрудники ДПС регулируют движение в Барнауле вручную

В Барнауле в связи с резким снижением видимости на дорогах в понедельник, 18 ноября, инспекторы ДПС начали регулировать движение вручную, сообщили в барнаульском МВД. В основном полицейские работают на наиболее проблемных магистралях города, где скопилось много большегрузов.

Фуры пробуксовывают на подъемах улиц Попова – Гущина, Власихинская – Павловский тракт, на проспекте Ленина в районе Нового рынка, на улице Советской Армии и проспекте Строителей. Сотрудники помогают избежать больших заторов на указанных участках.

Подобная ситуация с большегрузами происходила 13 ноября. Фуры не могли подняться по проспекту Красноармейскому, постоянно скатываясь вниз.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от поездок на личном авто, выбрав общественный транспорт.

Напоминаем, что в Алтайском крае еще сутки 19 ноября будет бушевать снежная стихия, а затем, с 20 ноября, нагрянут 30-градусные морозы.