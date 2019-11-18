Задержаний не было. Глава Бийска Студеникин прокомментировал обыски в мэрии

Глава города Александр Студеникин подтвердил amic.ru, что утром в понедельник, 18 ноября, в администрации города прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы по делу домов на Спекова. Но никаких задержаний не было, сообщил он.

"Сегодня в первой половине дня Следственным комитетом и ФСБ у нас была произведена выемка документов и компьютерной техники. Сведений о каких-либо задержаниях я не имею", сказал он.

В СУСКе сообщили, что это было сделано в рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами при вводе в эксплуатацию трёх трехэтажных домов на улице Спекова. Обыски совместно с сотрудниками ФСБ проводят на квартирах чиновников.

Александр Студеникин сказал также, что обыски прошли у него, его заместителей и некоторых руководителей. Сам имена он назвал, но указанные в СМИ фамилии подтвердил. Это замглавы города по строительству Дмитрий Маслюк, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, начальника отдела архитектуры Петр Ионенко и начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина.

А вот информацию об обысках на минувшей неделе он не подтвердил.

"Я был на учёбе в Москве, но о таких мероприятиях мне бы доложили", — сказал он.