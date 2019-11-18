СУСК выясняет, кто распространяет в школах снюс, из-за которого мог погибнуть ребенок

Доследственную проверку ведет СУ СК Алтайского края по факту отравления 13-летнего школьника в Заринске табачным изделием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Следственном комитете подтвердили, что днем 15 ноября 13-летнего школьника доставили в медицинское учреждение города Заринска с признаками отравления. Ребенок признался, что накануне происшествия он употребил табачное изделие.
Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах подросток приобрел вещество, запрещенное к употреблению несовершеннолетними. Также они намерены выявить лица, которые распространяют подобные вещества среди школьников.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, стало известно, что школьнику стало плохо во время урока. У ребенка остановилось дыхание. Также очевидцы сообщили СМИ, что при себе у него был обнаружен снюс – табачное изделие, количество никотина в котором значительно больше, чем в целой пачке сигарет. Подобные вещества запрещено продавать детям.
Комментарии
Пока петух в ... не клюнул !
А пацан который выжил не говорит где приобрести.
От чего крякнул то? Причина смерти? Дознулся никотином или что? А то по статистике - 99% людей употреблявших помидоры неизбежно умирает.
18.21
Дядя, ты дурак? Новость перечитай
Надо быть осторожным, в страшные времена живём
Что может вас убить
Вода. Если умудриться выдуть семь и больше литров воды за сутки, гипергидратация нарушит все функции организма, что приведет к летальному исходу.
Кофеин. Содержится не только в кофе, но и в чае, коле, энергетических напитках, правда, в меньших количествах. 10 граммов чистого кофеина, то есть 4,5 литра кофе, убивают человека.
Шоколад. Умяв кило шоколада в один присест, человек заполучит около 700 граммов сахара. Попытки организма его вывести, могут окончиться страшным обезвоживанием и, как следствие, смертью.
Соль. Вроде и белый яд, а без нее организм тоже не может. Если исключить соль полностью, человек умрет через десять дней. Получив 225 граммов - в течение нескольких часов.
Алкоголь. Бутылка водки для непьющего человека, две-три для «тренированного», если употребить это количество за час.
Солнечные лучи. Непрерывное нахождение на солнце без мер защиты в течение восьми часов не оставит человеку шансов.
Снюс- даже название мерзкое. Тоже небось из куриного гамна? Или из крысьего? Всякую дрянь в рот тянут. Тьфу бля!