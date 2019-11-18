СУСК выясняет, кто распространяет в школах снюс, из-за которого мог погибнуть ребенок

Доследственную проверку ведет СУ СК Алтайского края по факту отравления 13-летнего школьника в Заринске табачным изделием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете подтвердили, что днем 15 ноября 13-летнего школьника доставили в медицинское учреждение города Заринска с признаками отравления. Ребенок признался, что накануне происшествия он употребил табачное изделие.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах подросток приобрел вещество, запрещенное к употреблению несовершеннолетними. Также они намерены выявить лица, которые распространяют подобные вещества среди школьников.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, стало известно, что школьнику стало плохо во время урока. У ребенка остановилось дыхание. Также очевидцы сообщили СМИ, что при себе у него был обнаружен снюс – табачное изделие, количество никотина в котором значительно больше, чем в целой пачке сигарет. Подобные вещества запрещено продавать детям.