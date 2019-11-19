"Нужно к врачу, а время не ждет": барнаульцев привлек щит с крутым папой-"единорогом"

Раскрываем секрет: известная большинству барнаульцев сеть клиник "Здоровое поколение" обновила свой фирменный стиль. Теперь ее визуальный образ стал ярким и актуальным, вызывающим интерес как у детей, так и у взрослых.

На протяжении одиннадцати лет клиника специализируется на комплексных медицинских услугах для детей, включая выезд врачей на дом, патронаж детей первого года жизни, анализы с подарками и без слез.

Здесь комфортно не только маленьким пациентам, но и их родителям, которые знают, что привели ребенка к замечательным специалистам. В штате клиники "Здоровое поколение" – известные и высококвалифицированные врачи с большим опытом работы: педиатры и доктора узкого профиля. Среди них – детский врач-гастроэнтеролог Фуголь Денис Сергеевич, кандидат медицинских наук, специалист высшей квалификационной категории, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ, имеющий стаж работы более 15 лет.

Осенью 2019 года в Барнауле был открыт новый, третий по счету филиал клиники в густонаселенном квартале ул. Ускова – Павловский тракт. Это событие значительно облегчило жизнь многим родителям, сделав поход в поликлинику "у дома" простым и приятным.

Постепенно возможности клиники приобретают семейный формат. К примеру, сейчас предоставляется услуга забора анализов на дому для всей семьи, проводится общая вакцинация.

В сети клиник "Здоровое поколение" используются новейшие инструментальные методы диагностики, действует онлайн-запись на сайте. Клиники имеют удобный график работы, включающий выходные и праздники – в общем, здесь учтены все важные моменты, которые мы так ждем от медицинских учреждений.

Узнать подробности о специалистах и работе клиники можно на сайте www.zp22.ru и по телефону +7 (3852) 556-700 (единый колл-центр).

Сеть клиник "Здоровое поколение" – внимательно к каждому!

Сеть клиник "Здоровое поколение" в Барнауле

ул. Власихинская, 81

пр. Красноармейский, 36

Павловский тракт, 299

Единый колл-центр: +7 (3852) 556-700

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Лицензия №ЛО-22-01-005421 от 09 августа 2019 года

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