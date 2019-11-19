Цех легендарного завода Барнаула выставили на продажу

В Барнауле на продажу выставлен один из цехов бывшего завода синтетического волокна, расположенный на ул. Попова, 179в. Шестиэтажное здание с производственными помещениями и земельным участком оценили в 300 млн рублей. Руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт" Константин Никитеев считает, что при определенных условиях у сделки хорошие перспективы.
Без окон, но очень хорошее
Объявление о продаже шестиэтажного производственного цеха размещено на "Авито". Площадь здания – почти 60 тыс. кв. метров. К нему подведена электросеть, способная обеспечить производство энергией. Также есть интернет, телефонная связь, центральная канализация, газ и ж/д тупик.
В объявлении сказано, что конструкция собрана из крупнопанельных железнобетонных плит, имеет бетонную стяжку полов, усиленную для тяжелого производственного оборудования. Для запуска производства потребуются инвестиции. Только на то, чтобы поставить окна, – около 12 млн рублей. Автор объявления не называет собственника.
Перспектива есть, но...
Константин Никитеев считает, что размещение производства в многоэтажном здании выгодно, потому что позволяет экономить на отоплении и содержании цехов. Но чтобы обеспечить производство, собственникам нужно построить лифты и конвейеры, которые позволят оперативно транспортировать сырье и продукцию.
"Здание расположено в хорошем месте, имеется выход к ж/д путям. Его можно использовать для производства. Однако немногочисленные инвесторы сейчас выбирают регионы с площадками, готовыми к запуску проектов, а не просто с послаблениями по налогам. Им нужны территории с коммуникациями по интересной цене. Алтайский край уступает Новосибирску, потому что у нас слишком дорогая электроэнергия", – отметил Никитеев.
Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей считает, что у сделки будет больше шансов, если здание разделить на части.
Что случилось с ЗСВ
В 2004 году имущество обанкротившегося ЗСВ, который был введен в эксплуатацию в 1983 году, выставили на аукцион. На тот момент производству по выпуску полиамидной нити и продукции из нее было около 20 лет. На заводе работало около 3 тыс. человек. Контрольный пакет акций принадлежал краевой администрации, писала газета "Свободный курс" в 2004. Чиновники подыскивали инвесторов, но обанкроченное предприятие выставили на торги. Оборудование и цеха разделили на отдельные лоты и продали нескольким собственникам.
Комментарии
Бесплатно не возьмут
Новость,для прорывателей.Забанкротили в 2004 году.Это не девяностые.Это те,кто до сих пор у власти.Минус 3000 рабочих мест.
ага, очень хорошее место, фиг доберёшся и пробки неслабые там
Что-то у нас, как администрация не хозяин, так успешное предприятие - банкрот. Эффективно работают.
У нас могут только разобрать и растащить
даешь новый торгово-развлекательный центр!!!
"больше шансов, если здание разделить на части" ?! А ещё лифты, окна, тетонные работы...
Тогда какое производство там можно запустить?
Тогда какое производство там можно запустить?
ну если тама будет трц - то производство по сбору ндс с населения...
Никто это целиком не купит ни за 300 ни за 200, за 150 тоже сомнительно. Единственный реальный вариант это продавать по частям.
Производство высокотехнологичных э.... ну например веников !
19.11.2019 08:38
месный
Нормальный работодатель организует служебный транспорт
Эффективный менеджер всю социалку закрывает, а экономию в карман себе и хозяину - капитализм, дикий