Цех легендарного завода Барнаула выставили на продажу

В Барнауле на продажу выставлен один из цехов бывшего завода синтетического волокна, расположенный на ул. Попова, 179в. Шестиэтажное здание с производственными помещениями и земельным участком оценили в 300 млн рублей. Руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт" Константин Никитеев считает, что при определенных условиях у сделки хорошие перспективы.

Без окон, но очень хорошее

Объявление о продаже шестиэтажного производственного цеха размещено на "Авито". Площадь здания – почти 60 тыс. кв. метров. К нему подведена электросеть, способная обеспечить производство энергией. Также есть интернет, телефонная связь, центральная канализация, газ и ж/д тупик.

В объявлении сказано, что конструкция собрана из крупнопанельных железнобетонных плит, имеет бетонную стяжку полов, усиленную для тяжелого производственного оборудования. Для запуска производства потребуются инвестиции. Только на то, чтобы поставить окна, – около 12 млн рублей. Автор объявления не называет собственника.

Перспектива есть, но...

Константин Никитеев считает, что размещение производства в многоэтажном здании выгодно, потому что позволяет экономить на отоплении и содержании цехов. Но чтобы обеспечить производство, собственникам нужно построить лифты и конвейеры, которые позволят оперативно транспортировать сырье и продукцию.

"Здание расположено в хорошем месте, имеется выход к ж/д путям. Его можно использовать для производства. Однако немногочисленные инвесторы сейчас выбирают регионы с площадками, готовыми к запуску проектов, а не просто с послаблениями по налогам. Им нужны территории с коммуникациями по интересной цене. Алтайский край уступает Новосибирску, потому что у нас слишком дорогая электроэнергия", – отметил Никитеев.

Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей считает, что у сделки будет больше шансов, если здание разделить на части.

Что случилось с ЗСВ

В 2004 году имущество обанкротившегося ЗСВ, который был введен в эксплуатацию в 1983 году, выставили на аукцион. На тот момент производству по выпуску полиамидной нити и продукции из нее было около 20 лет. На заводе работало около 3 тыс. человек. Контрольный пакет акций принадлежал краевой администрации, писала газета "Свободный курс" в 2004. Чиновники подыскивали инвесторов, но обанкроченное предприятие выставили на торги. Оборудование и цеха разделили на отдельные лоты и продали нескольким собственникам.