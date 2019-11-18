В Алтайском крае нашли замерзшую насмерть 17-летнюю девушку

В Алтайском крае рядом с селом обнаружили тело девушки, которую ранее объявили пропавшей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"На участке местности возле одного из сел Кытмановского района с признаками обморожения обнаружено тело 17-летней девушки – жительницы Усть-Пристанского района, которая накануне была заявлена без вести пропавшей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Предварительно установлено, что погибшая 15 ноября приехала в гости к своей подруге, с которой они вместе учатся в колледже. Девушки проводили время в компании знакомых, после чего между ними произошла ссора. Потерпевшая вышла из дома и пропала.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти несовершеннолетней.