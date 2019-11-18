Виктор Томенко держит "в центре своего внимания" ситуацию на ТЭЦ в Яровом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания 18 ноября отметил, что ситуация на ТЭЦ города Яровое находится на ежедневном контроле краевых властей, сообщается на официальном сайте региона.

"Ситуация по Яровому продолжает быть в центре моего внимания. Рабочую группу мы не распускали, она продолжает работать. Со стороны краевых властей требуется ежедневный контроль ситуации и готовность включиться в нее в случае необходимости. По топливу механизм, обеспечивающий невозможность ЧС, выработан и реализуется. Но напряженная ситуация сложилась с техническим состоянием оборудования", — подчеркнул Томенко.

Он также сообщил, что будут выработаны системные меры по улучшению надежности работы всего теплоэнергетического комплекса Ярового.

"Этому будет посвящено специальное совещание, соответствующие поручения я уже дал", — уточнил губернатор.

Министр промышленности и энергетики края Александр Климин отметил, что на сегодняшний день запасы угля на ТЭЦ города Яровое составляют 40% от норматива. "К концу текущей недели нормативный запас в объеме 6,5 тысячи тонн будет сформирован", — пообещал министр.

Также, по его словам, в течение сезона будут устраняться замечания, предписанные ТЭЦ Ярового в ходе проверки ее готовности к отопительному сезону.

Отметим, уставшие от частых аварий на ТЭЦ, и холода в квартирах, жители Ярового создали петицию, где умоляют власти вернуть ТЭЦ в собственность государства. Горожане также требуют приобрести для города нормальный уголь. "Мы хотим, чтобы ТЭЦ находилась в ответственности у государства, а не частного лица. Мы хотим обоснованные тарифные планы. Мы хотим видеть отчет потока денежных средств. Просим всех, кому небезразлична наша ситуация, поддержать нас в этом вопросе. Все попытки через заявления не приводят ни к чему!" — говорится в петиции.

Менее чем за 30 дней проблемы на ТЭЦ в Яровом несколько раз срывали отопительный сезон в городе. Утром 25 октября произошла крупная авария, при которой из строя вышел один из котлов. Работы продлились до вечера 26 октября, а температура во всем городе начала соответствовать нормативной лишь к обеду 27 октября. 12 ноября проблемная ТЭЦ вновь вышла из строя: на этот раз ремонт завершили в этот же день и пообещали произвести перерасчет за теплоснабжение исходя из фактически оказанных услуг.