АлтГУ на фоне скандала с Radisson начал агитировать за новый корпус на Сахарова

18 ноября газета Алтайского госуниверситета "За науку" на странице в соцсети "ВКонтакте" выставила голосование на тему, нужен ли вузу новый корпус. Он, напомним, по замыслу руководства АлтГУ, должен расположиться в сквере на площади Сахарова у корпуса на ул. Димитрова – недалеко от той зеленой площадки, которую со скандалом отвоевали жители города у отеля Radisson. Голосование подкреплено мнениями студентов и преподавателей, жаждущих нового здания. Однако комментаторы под опросом предупредили вуз, что за сквер "порвут".

Среди голосующих в группе "За науку" 211 человек проголосовали "за", 115 – "против" (на 8:00 19 ноября).

Доводы "за": давно напрашивается университетская площадь

Вуз позаботился о том, чтобы представить в собственном опросе мнения исключительно в поддержку строительства нового корпуса. Например, Антон Васильев, директор юридического института АлтГУ, считает, что "новый корпус вписывается в концепцию "Барнаул – университетский город", что центр города исторически был университетским и что "давно напрашивается новое архитектурное решение – университетская площадь".

А первокурсник Марк Лицкас говорит, что сейчас факультеты "немного теснятся". "Было бы здорово, если бы у каждого факультета был не просто этаж, а несколько этажей, чтобы они могли создать свою уникальную среду, со своими фишками, оборудованными именно под себя аудиториями и зонами отдыха".

Инна Воронина, доцент кафедры зоологии и физиологии, и вовсе уверена, что новый корпус нужен не только студентам и университету, а "необходим Барнаулу", потому что может стать украшением города, территорией инноваций, научных достижений и просвещения. По ее мнению, можно было бы "современно и оригинально благоустроить территорию возле нового корпуса".

Доводы "против": идея проигрышная и конфликтная

Совершенно иная точка зрения у комментаторов. "На месте сквера перед корпусом "Д"??? Да нас горожане "порвут", как Тузик грелку! Даже начинать не надо, – пишет Александр Калачев. – "Рэддиссон" нагнули, а универ просто по кирпичам разнесут. Кто будет учить в новом корпусе? Чему? На кой?".

В комментариях, впрочем, завязалась дискуссия. Федор Клименко, например, задал вопрос: "А почему вы против территории рядом с корпусом "Д"? Вы там давно гуляли? Ну стоят там студенты, сидят на лавочках. Я там мимо на работу и с работы хожу. В этом месте есть что-то особенное, сакральное? Кто-то там влюбился, сделал предложение, женился?"

Но ему тут же ответили, что городу нужно пространство для прогулок, для лавочек, а скверов и так мало. Плюс возникнет транспортная коллизия, написал Никита Лапшин: "Нужны будут парковки. Сейчас в этом месте, на пересечении Социалистического и Димитрова, уже возникают транспортные проблемы".

Дмитрий Казанцев считает, что корпус необходим, но предлагает к вопросу подходить "деликатно, демократично и со знанием дела, используя широкое общественное обсуждение".

"Идею, которая всплывала в разных СМИ, о том, чтобы построить новый корпус возле нынешнего корпуса "Д", считаю проигрышной и конфликтной. Вряд ли горожане поддержат ее, не уверен и насчет студентов, особенно после серьезного напряжения вокруг отеля Radisson. Другой вопрос, а где еще? Это сложно, я уверен, что нужно разрабатывать несколько альтернатив с ненулевой суммой", – написал Казанцев.

А некоторые комментаторы и вовсе считают, что лучше бы вуз занялся обустройством и правильной заполняемостью существующих аудиторий и корпусов.

Добавим, в начале ноября в Барнауле прошел митинг за сохранение зеленых зон в городе, в резолюции которого, в частности руководству АлтГУ, предлагалось найти для корпуса другое место или надстроить действующие корпуса. "Мы знаем, что участок находится в собственности вуза. Но учебное заведение несет социальную ответственность перед жителями города, в котором оно находится", – заявили участники митинга.

С чего все началось

О том, что в 2017 году АлтГУ разработает проектно-сметную документацию для нового учебно-лабораторного корпуса на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова, впервые тогда еще ректор вуза Сергей Землюков заявил на своем отчете.

Тогда сообщалось, что новый корпус площадью 15 тыс. кв. метров будет восьмиэтажным, в нем расположатся учебный, лабораторный и административный блоки. Под зданием планировалось разместить два уровня парковок на 60 машино-мест.

Острый дефицит в местах возник в 2017 году после того, как в крае массово закрывались частные вузы, а некоторые специальности в госуниверситетах не проходили аккредитацию. АлтГУ тогда принял сотни студентов из АГМУ, АлтГТУ, АЭЮИ, ААЭП.

Однако проектирование так толком и не начали, так как не приняли решение об участке, на котором будет строиться новый корпус. Об этом в 2018 году говорил врио ректора, которым на тот момент был Сергей Бочаров.

"Мы действительно нуждаемся в корпусе. Уже получили задание на проектирование, но пока не принято решение о земельном участке. Без региональной поддержки нам эту идею реализовать будет крайне сложно", – говорил он.