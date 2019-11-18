"Мисс Россия 2019" планирует отдать "любимой мамочке" приз три миллиона рублей

Победительница конкурса "Мисс Россия 2019" Алина Санько планирует отдать своей маме три миллиона рублей, которые она получила за победу, сообщает РИА "Новости".

"Приз три миллиона рублей за победу в конкурсе "Мисс Россия" я еще не получила, я его получу, когда передам корону следующей победительнице конкурса. Деньги отдам своей любимой мамочке", – сказала Санько.

Сейчас студентка четвертого курса архитектурного факультета Московского государственного университета по землеустройству готовится к конкурсу "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

"Конкурс "Мисс мира" для меня очень важен. И самый главный конкурс для меня – это благотворительный проект. Я сотрудничала с фондом "Подсолнух", посещала детей в больнице, давала им мастер-классы, так как я человек искусства", – сказала Санько.

Напомним, Алина получила корону из белого золота стоимостью более одного миллиона рублей, а также денежный приз – три миллиона рублей. Кроме этого, в качестве наград спонсоры преподнесли девушке грант на обучение в любом вузе мира и автомобиль.

Корону Алина получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.