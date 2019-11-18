Власти Барнаула сообщили о снижении количества ДТП благодаря проделанной работе

В Барнауле снижается количество ДТП, рассказал 18 ноября председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев. Об этом сообщается на официальном сайте города.

"В 2019 году проведена работа по улучшению освещенности на 104 пешеходных переходах, обустройству островков безопасности. В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена. В части технических средств организации дорожного движения за три года установлены 26 камер фото-, видеофиксации нарушений ПДД, 5000 дорожных знаков, 29 искусственных дорожных неровностей, 10 км ограждений, установлено 16 транспортных светофоров, 71 светофор типа Т.7", – привел данные Шеломенцев на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также, по его словам, в этом году на наиболее аварийно опасных участках выполнены работы по нанесению разметки из термопластика на 122 пешеходных переходах. Для снижения аварийности в ночное время переведены 159 (из 165) светофорных объектов в круглосуточный режим работы. На пульт управления диспетчера выведено 140 светофорных объектов. "Оставшиеся 25 будут выведены в начале 2020 года", – подчеркнул глава комитета.

Кроме того, к новому 2019/2020 учебному году у всех 50 образовательных организаций, имеющих выход на проезжую часть, оборудованы 54 пешеходных перехода, которые соответствуют национальным стандартам.

В целом, как отмечается, принятые меры позволили уменьшить аварийность в городе. Так, за 10 месяцев этого года на 12,8% снизилось количество зарегистрированных ДТП (с 1077 до 939), на 29,3% уменьшилось количество погибших (с 41 до 29), на 12,9% – пострадавших (с 1329 до 1157). Также по сравнению с 2018 годом снизилось число мест концентрации ДТП (с 38 до 20).

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году количество мест концентрации ДТП должно быть снижено до 50% от базового значения 2017 года (с 42 до 21). Так что в этом вопросе план уже выполнен.