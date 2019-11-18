В Москве пропала журналистка по дороге в церковь

Редактор агентства "Интерфакс" Маргарита Игнатова пропала в Москве и не выходит на связь, сообщает РИА "Новости".

"Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет. Неизвестно, что и как. Просили ее маму держать нас в курсе. Пока никакой информации не поступает. Пытаемся что-то узнать, но безуспешно", — рассказал коллега девушки Георгий Спиров.

По данным Life.ru Игнатову ищут уже вторые сутки. Она отправилась утром 17 ноября в церковь и исчезла. Как рассказала полиции мать журналистки, Маргарита не взяла с собой ни денег, ни документов, ни телефон.

По словам женщины, ее дочь не часто ходит в храм и обычно много времени там не проводит. Когда Маргарита не вернулась домой, мать забеспокоилась и почитала переписку дочери в телефоне, однако какой-либо важной информации, которая поможет определить местонахождение девушки, она не обнаружила.

На работе также не знают, где может находиться Игнатова, — в день исчезновения ей звонили коллеги, чтобы узнать, во сколько она придет.

В 2018 году сообщалось об исчезновении координатора челябинской редакции Znak.com Ирины Крючковой, которая пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Через несколько дней она нашлась.