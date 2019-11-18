Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае

В Ребрихинском районе в результате столкновения двух машин погибли три человека, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"18 ноября в 17:40 на 111-и километре автодороги К-17 произошло столкновение автомобилей Toyota Vista и "Газель". По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП все находившиеся в иномарке люди скончались на месте происшествия: водитель, женщина и несовершеннолетний ребенок. Водитель "Газели" пострадал, но информации о его состоянии нет.

Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, 18 и 19 ноября на дорогах Алтайского края ожидаются сильная гололедица и снежные заносы. Будьте аккуратны.