Хозяина толстого кота предложили наградить премией "Звезда Дальнего Востока"

Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, могут наградить общественно-деловой премией "Звезда Дальнего Востока", сообщает РИА "Новости". Для этого одна из общественных организаций предложила даже учредить специальную номинацию "За доброту".

"Премия все-таки вручается за общественно-деловые заслуги. В любом случае, предложение общественности услышано. Если есть инициатива расширить формат премии, то можно подумать над этим предложением. Например, в следующем году ввести новую специальную номинацию, которая позволит отмечать общественников, совершивших добрые поступки на территории Дальнего Востока", – сказал пресс-секретарь полпреда президента РФ в ДФО Тимур Чернышев.

По его словам, тысячи россиян привлек яркий пример дружбы. "Это история не про кота, его владельца и авиаперевозчика, а про человечность, поддержку близких и внимание к своему окружению", – добавил собеседник агентства.

Напомним, история с толстым котом произошла в начале ноября. Михаила, который через Москву возвращался из Риги в родной Владивосток, в аэропорту Шереметьево заставили взвесить летевшего вместе с ним кота, и оказалось, что тот на два килограмма больше разрешенных восьми.

В своем Facebook Михаил рассказал, что перевозчик потребовал сдать Виктора в багаж. Тогда он прибег к хитрости: с помощью друзей в соцсети он нашел в Москве похожего, но более стройного кота, который спокойно и прошел "фейсконтроль". При досмотре показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор.

Правда, на этом история не закончилась. За этот поступок "Аэрофлот" исключил Михаила из программы лояльности. Накопленные мили (370 тысяч за 14 лет) пообещали аннулировать, а счет участника – закрыть. Такое поведение авиакомпании вызвала общественный резонанс.

Премия "Звезда Дальнего Востока", организаторами которой выступает аппарат полномочного представителя президента России в ДФО, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, была учреждена в 2017 году. Во время фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года престижную премию представителям бизнеса, общественности и СМИ вручит вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.