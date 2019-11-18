Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину за появление нетрезвым

Полицейский в Костромской области стал фигурантом уголовного дела после того как выяснилось, что он течение четырех месяцев выписывал штрафы умершему мужчине за то, что он появлялся в нетрезвом виде, сообщает региональная прокуратура.

"Проверка выявила факты составления сотрудником полиции в период с июля по октябрь 2019 года трех фиктивных протоколов об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", на основании которых житель города Шарьи необоснованно привлечен к административной ответственности в виде штрафов", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что, по данным прокуратуры, "нарушитель общественного порядка" скончался в июне 2019 года.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, однако есть и более мягкие варианты наказания (штраф, принудительные работы или арест на полгода).