В Алтайский край поступят допсредства на приобретение жилья для 28 ветеранов ВОВ

В Алтайский край из федерального бюджета поступят дополнительные средства на приобретение жилья для 28 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте региона.

По словам министра социальной защиты региона Натальи Оськиной, такое решение было принято Госдумой еще 13 ноября. Край получит еще 37,6 млн рублей, которые поступят в декабре. Жильем необходимо обеспечить 26 вдов ветеранов войны и двух жителей блокадного Ленинграда.

"Всего в 2019 году в крае обеспечены жильем 70 ветеранов. Все живущие в регионе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, состоявшие на учете по улучшению жилищных условий, жильем обеспечены", – уточнили в правительстве региона.

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что в край поступило свыше 30,63 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Этих средств хватит на приобретение квартир 25 ветеранам. К тому моменту с начала 2019 года в регионе жильем уже были обеспечены 10 ветеранов, на эти цели было направлено более 12,25 млн рублей.

Сообщалось, что "майский транш" был последним в этом году. Однако, как выяснилось, в край было решено направить еще дополнительные средства.