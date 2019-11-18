Вторник, 19 Ноябрь, 01:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,75
€ 70,53
Обь
-27см -39

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

В Алтайский край поступят допсредства на приобретение жилья для 28 ветеранов ВОВ

, ИА "Амител"
Всего в 2019 году в крае обеспечены жильем 70 ветеранов, сообщили в правительстве региона
На Алтае жильем необходимо обеспечить 28 ветеранов / Фото: novostimo.ru

На Алтае жильем необходимо обеспечить 28 ветеранов / Фото: novostimo.ru

В Алтайский край из федерального бюджета поступят дополнительные средства на приобретение жилья для 28 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте региона.

По словам министра социальной защиты региона Натальи Оськиной, такое решение было принято Госдумой еще 13 ноября. Край получит еще 37,6 млн рублей, которые поступят в декабре. Жильем необходимо обеспечить 26 вдов ветеранов войны и двух жителей блокадного Ленинграда.

"Всего в 2019 году в крае обеспечены жильем 70 ветеранов. Все живущие в регионе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, состоявшие на учете по улучшению жилищных условий, жильем обеспечены", – уточнили в правительстве региона.

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что в край поступило свыше 30,63 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Этих средств хватит на приобретение квартир 25 ветеранам. К тому моменту с начала 2019 года в регионе жильем уже были обеспечены 10 ветеранов, на эти цели было направлено более 12,25 млн рублей.

Сообщалось, что "майский транш" был последним в этом году. Однако, как выяснилось, в край было решено направить еще дополнительные средства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
23:45
В Алтайский край поступят допсредства на приобретение жилья для 28 ветеранов ВОВ 0
23:23
Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину за появление нетрезвым 0
22:31
На Алтае из-за сложных погодных условий ночью ограничат движение большегрузов 0
22:01
Хозяина толстого кота предложили наградить премией "Звезда Дальнего Востока" 1
21:27
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае 0
21:01
В Москве пропала журналистка по дороге в церковь 1
20:39
Власти Барнаула сообщили о снижении количества ДТП благодаря проделанной работе 0
20:01
"Мисс Россия 2019" планирует отдать "любимой мамочке" приз три миллиона рублей 0
19:39
Задержаний не было. Глава Бийска Студеникин прокомментировал обыски в мэрии 0
19:14
Пробки 10 баллов. На какие улицы Барнаула не стоит выезжать вечером 18 ноября. Карта 3
19:04
Паспорта готовности к зиме не получили 12 муниципалитетов Алтайского края 3
18:42
Виктор Томенко держит "в центре своего внимания" ситуацию на ТЭЦ в Яровом 6
18:29
В Барнауле из-за "любителя проскочить" трамваи встали в обе стороны 3
18:01
В Алтайском крае нашли замерзшую насмерть 17-летнюю девушку 4
17:51
Пассажирский автобус попал в ДТП под Барнаулом 0
17:31
СК проверяет изъятые из администрации Бийска документы по домам для переселенцев 1
17:21
А снег идет: сотрудники ДПС регулируют движение в Барнауле вручную 11
17:11
СУСК выясняет, кто распространяет в школах снюс, из-за которого мог погибнуть ребенок 9
17:01
Власти Барнаула ожидают снегопады и готовы расчищать город 7
16:23
Огромная пробка образовалась на выезде из Барнаула из-за ДТП 4
16:11
На 19% больше: алтайские учителя стали получать 23-25 тысяч рублей в месяц 13
16:01
МВД раскрыло миллиардные масштабы ущерба от коррупции в России 7
15:41
На месте барнаульского бутика-старожила открылся сетевой магазин 5
15:17
Тут вам не Питер. Новые лого Барнаула от amic.ru. Бесплатно 17
15:15
Сколько еще продлится метель на Алтае и когда придут морозы 2
15:01
От восхищения до отвращения: социологи выяснили, как россияне относятся к Путину 43
14:51
Депутат Госдумы пожаловался на уличные камеры в виде фонарей, назвав их капканами 2
14:42
Зачем силовики пришли в администрацию Бийска и что они там делали? 2
14:36
Хранили даже в банях. В Бийске изъят контрафактный алкоголь и сигареты 2
14:25
Цены на такси в Барнауле взлетели вверх из-за снегопада 22
14:16
По сугробам выше колен. Как Барнаул в ноябре завалило снегом 10
14:01
Большой пожар в районе ВРЗ произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования 0
13:51
Приставы два года разыскивают барнаульца, который скрывает сына 7
13:35
Документы и компьютеры изъяли в мэрии Бийска по делу домов на Спекова 2
13:29
Кремлевские эксперты описали "идеального губернатора", который думает о народе 6
13:01
Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива 4
12:45
В барнаульском селе Лебяжье боятся неконтролируемого разлива фекалий 8
12:29
Путин одобрил строительство моста через Лену за 82,9 млрд рублей 14
12:11
Визит силовиков в мэрию Бийска для задержания чиновников частично попал на видео 3
12:01
Официальный дилер Haval оплатит траты своих клиентов на проезд за новым авто 1
11:41
Санта, держись. Список желаний 10-летней девочки взорвал соцсети 4
11:35
СМИ сообщают о задержании главы Бийска Студеникина и его заместителей 24
11:32
"Билайн" предлагает скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor 7
11:29
Алтайский край более благоприятен для труда пенсионеров, чем Республика Алтай 6
11:09
В России могут на час сократить время продажи алкоголя 16
10:59
В Барнауле отложили масштабный ремонт трубопровода на Потоке 0
10:45
Немцы дали деньги новосибирцам на доработку препарата, пожирающего рак 3
10:32
Как получить подарок, вовремя оплачивая счета за электричество 0
10:12
Барнаульцам в 2020 году вернут авиарейс до Новосибирска 20
10:02
Карта желаний на 2020 год: тренинг художницы и психолога пройдет в Барнауле 25

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.