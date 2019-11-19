Во вторник в Алтайском крае постепенно похолодает до -31°C

В Алтайском крае во вторник днем, 19 ноября, ожидается -3...-8 градусов, в северных районах -12...-17°C с похолоданием в течение дня. На большей части территории региона осадки в виде снега и мокрого снега, в южных районах местами сильные осадки, метели, гололедные явления, на дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В ночь на 20 ноября в крае столбик термометра опустится до -31°C, днем обещают до -20...-25 градусов. А в ночь на 21 ноября будет уже до -37°C, днем обещают -30 градусов.

В Барнауле 19 ноября будет -5...-7 градусов с похолоданием в течение дня. Осадки в виде снега, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.