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Хотели как лучше. Семь ошибок при ремонте, за которые придется платить дважды

, ИА "Амител"
Разбираем, почему нельзя застеклять открытые балконы и переносить кухню в спальню
Фото: kvadrat-interiors.ru

Фото: kvadrat-interiors.ru

Гостиные превращают в кухни, кухни в спальни, балконы в сауны, туалеты в хамамы – на что только не идут владельцы квартир, чтобы сделать жилье более комфортным, удобным и практичным. Но это не всегда получается, считает руководитель студии дизайна и ремонта "Квадрат" Олег Рожнев. Более того, некоторые изменения в конструктиве квартиры опасны для жильцов и их соседей. Рассказываем, как сделать ремонт и не наломать дров.

Ошибка № 1. Снесли не ту стену

Изменение конструкции несущих стен, пожалуй, самая серьезная ошибка при ремонте. Их сносят, переносят на другое место, делают проемы там, где их быть не должно.

Олег Рожнев говорит, что трогать несущие стены в квартире нельзя ни в коем случае. Они являются опорой дома, и если убрать даже одну стену, нагрузка будет неравномерной и часть здания может рухнуть. Поэтому закон строго "стоит на страже" этих конструкций.

Снесли несущую стену? Жилищная инспекция через суд заставит вас ее восстановить.

Ошибка № 2. Не узаконили перепланировку

Несколько проще с ненесущими стенами. Их часто демонтируют, чтобы объединить комнаты, например, кухню и гостиную. Да, порой это действительно удобно и значительно улучшает помещение. Но перед работами не забудьте посетить администрацию района и получить разрешение. Снесли перегородку без разрешающего документа? Узаконить работы тоже можно, но уже через суд. В любом случае эксперт советует согласовать все изменения, чтобы избежать проблем в будущем.

"Если вы захотите продать недвижимость с неузаконенной перепланировкой, придется набраться терпения, – говорит Олег Рожнев. – Не каждый захочет жить в такой квартире, или ваша перепланировка просто покажется ему неудобной. А если человек все-таки решит приобрести квартиру в ипотеку, то банк ему откажет, ведь планировка не соответствует техническому паспорту объекта. А это обязательное условие".

Кстати, незаконная перепланировка – это административное правонарушение, и если "добродушные" соседи рассказали о ремонте жилищной инспекции, то вам придется заплатить штраф от одной до полутора тысяч рублей. Вернуть все как было или узаконить работы тоже придется.

Ошибка № 3. Не учли эргономику

Перепланировка не всегда оправданна и с точки зрения эргономики, то есть удобства. Сделав из однокомнатной квартиры студию, жильцы лишают себя отдельного закрытого пространства. Если в студии кто-то захочет громко послушать музыку, а другой поговорить по телефону, увы, кому-то придется уступить. Или уйти в туалет.

Понадобится в этом случае и мощная вытяжка, чтобы запахи из кухонной зоны не распространялись на жилую.

Не всегда оправданно и объединение туалета с ванной комнатой, считает эксперт, особенно если в квартире проживает семья из трех-четырех человек. Кто-то моется, а кому-то потребовалось срочно уединиться. Как быть?

Ошибка № 4. Застеклили открытый балкон

Владельцы квартиры стараются застеклить открытый балкон и утеплить его. Вот только если проектом предусмотрены открытые балконы, то закон запрещает ставить стеклопакеты, так как это изменяет фасад здания.

"Утепление балкона это не только перевод денег, но еще и порча фасада. Посмотрите на дома в старом центре Барнаула. У них предусмотрены открытые балконы, но некоторые жильцы ставят стеклопакеты, уродующие внешний вид здания. Вряд ли им разрешали ставить такие конструкции", – говорит Олег Рожнев.

За нарушение хозяину квартиры грозит штраф, кроме того, его в любой момент могут заставить вернуть балкону прежний вид.

Ошибка № 5. Объединили лоджию и комнату

Заманчиво расширить комнату за счет ее объединения с лоджией. Иногда это действительно удобно и практично, но только если не нарушен закон, говорит эксперт.

Если вы решили объединить лоджию, обратите внимание на два важных момента.

Во-первых, у лоджии от застройщика должны быть "зимние" теплые профили и стеклопакеты. Если их нет, придется ставить самостоятельно, иначе вы будете "отапливать" улицу.

Во-вторых, перегородка между комнатой и лоджией должна быть ненесущей. Тогда ее можно снести, а вместо стандартного остекления от застройщика поставить панорамные стеклянные перегородки. "В таком случае даже узаконивать новую планировку будет не нужно", – говорит Олег Рожнев.

Ошибка № 6. Вынесли батареи на лоджию

Кстати, если вы решили объединить балкон и лоджию, не спешите выносить туда водяные радиаторы отопления. Закон такие работы запрещает.

"При работе над проектом мы часто сталкиваемся с пожеланиями заказчика добавить на лоджию батарею. Но врезка в общедомовую систему отопления и вынос дополнительного радиатора на лоджию запрещены. Мы рекомендуем использовать электрический теплый пол или инфракрасный радиатор, что будет и эффективно, и законно", – отмечает эксперт.

Если водяные радиаторы на балконе заметит управляющая компания, то вас заставят платить штраф (от одной до полутора тысяч рублей) и убирать батареи.

Ошибка № 7. Перенесли "мокрую" зону

Решили поменять кухню и спальню местами? Не получится: переносить "мокрую" зону в другое место квартиры запрещает Жилищный кодекс. "Мокрые" зоны расположены в многоквартирных домах друг над другом, для того чтобы обеспечить самостоятельную работу инженерных систем. А также чтобы в случае какого-то ЧП не затопило жилые зоны.

Но не все собственники квартир следуют правилам. По словам эксперта, он встречал дизайн-проекты, где в кухню переносили в спальню, а спальню в кухню. Делать это категорически запрещено. Нельзя ставить в комнате дополнительный санузел, который тоже является "мокрой" зоной.

"А вот поставить стильную машину или сушильную в коридоре или кладовой можно, это не жилая зона", – отмечает эксперт.

Согласовать перенос "мокрой" зоны не получится, жилищная инспекция не дает разрешения на такие работы. И если вы поменяли местами ванную комнату и кухню, после выплаты административного штрафа за перепланировку вам опять же придется возвращать квартире прежний вид.

А что же делать?

Иногда кардинальные изменения в планировке квартиры просто необходимы, и приходится сдвигать ненесущие стены на пару сантиметров, чтобы органично вставить шкаф, говорит Олег Рожнев.

Вот только самостоятельно разобраться в том, что можно делать во время ремонта, а чего нельзя, непросто. Для этого нужно хорошо изучить Жилищный кодекс, посоветоваться с юристом и посетить жилинспекцию. Есть и более простой способ – заказать проект квартиры у профессионалов.

Специалисты студии дизайна и ремонта "Квадрат" готовы помочь с разработкой проекта квартир и воплощением его в жизнь. Они знают о разрешенных и запрещенных работах, правилах расстановки мебели, зонирования пространства и интерьерных лайфхаках. В квартире, разработанной профессионалами, будет комфортно, уютно и безопасно.

Cтудия дизайна и ремонта "КВАДРАТ"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 10, каб. 210
тел: +7 (3852) 25-22-05
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На правах рекламы
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.11.2019 10:38
- гость -

Ааа, так это реклама?!

26.11.2019 10:39
- гость -

...если вы решили объединить балкон и лоджию...

это как?

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