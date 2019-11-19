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Более 500 женщин ежегодно будут проходить переобучение на Алтае ради семьи и работы

, ИА "Амител"
Главная цель проекта - научить совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями
Женщины смогут как получать новые профессии / Фото: a2b2.ru

Женщины смогут как получать новые профессии / Фото: a2b2.ru

Жительницы Алтайского края смогут повышать квалификацию и проходить переобучение, сообщается на сайте портала "Будущее России. Национальные проекты".

Переобучение будет проходить в рамках нацпроекта "Демография", рассчитанного до 2024 года, рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Программой предусмотрено в 2020 году обучить не менее 550 женщин. Если смотреть по востребованности, то мы надеемся, что число женщин, изъявивших желание, будет увеличиваться. Предусмотрено обучить в 2020-2021 году не менее 550 женщин, в 2022-2024 — не менее 700 женщин ежегодно. На эти цели будут выделены средства федерального бюджета — порядка 32 млн ежегодно", — уточнила Капура.

Главная цель проекта — обеспечить возможность совмещать трудовую занятость женщин с семейными обязанностями.

Отмечается, что в крае был проведен опрос, согласно результатам которого из двух тысяч опрошенных 41% сказали, что готовы пройти переобучение. Так что, теперь жительницы региона смогут как получать новые профессии, так и повышать свою квалификацию, добавила Капура.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроекта "Демография" Алтайский край до 2024 года получит федеральное финансирование в размере 34,8 млрд рублей. В 2019 году этот объем составляет 5,9 миллиарда.

Национальный проект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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