Снегопады прошли, а пробки остались. В Барнауле утром 8 баллов

В Барнауле в среду утром, 20 ноября, вновь проблемы на дорогах – пробки 8 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Впрочем, такая ситуация уже неделю наблюдается на улицах города утром и вечером.

Большие заторы на проспекте Ленина до улицы Кулагина. На Матросова – от Восточной до Ленина и на примыкающей Меланжевой. На Северо-Западной – от Цветочного проезда и до Ленина. На проспекте Космонавтов – от улицы Горской и до здания № 14/4А, там ДТП. На улице Попова – от Эмилии Алексеевой до Космонавтов. Несколько пробок на Юрина.

Как всегда наиболее сложная обстановка в районе Павловского тракта, на котором сразу несколько заторов. Там в жестких пробках стоят автолюбители от Малаховского кольца и до Власихинской, на которой также несколько проблемных участков.

Незначительные пробки на Змеиногорском тракте, проспекте Строителей, улицах Кутузова и Молодежной. И небольшое количество заторов на маленьких улицах, примыкающих к главным дорожным артериям города.

Кроме того, ночью был порыв по проспекту Ленина, 142. Из-за пара в районе аварии плохая видимость, автомобилистов просят выбирать пути объезда. Ведутся ремонтные работы.