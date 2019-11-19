В ГИБДД поддержали идею о выдаче прав несовершеннолетним

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о выдаче водительских прав несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, сообщает РИА "Новости".

"Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши юидовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус", — сказал Черников на Всероссийском форуме "Я выбираю ЮИД" ("Юный инспектор движения")

По его словам, идея заключается в том, чтобы подросток изучал ПДД не три месяца, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем — в юношеских автошколах.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция к 2024 году в рамках новой концепции развития ЮИД планирует создать в стране 41 тыс. отрядов юных инспекторов движения, а число вовлеченных в них детей и подростков довести до 500 тысяч. При этом возрастной диапазон юидовцев будет увеличен — в отряды будут вовлекаться дети и подростки от 8 до 18 лет.

Напомним, идея выдавать водительские права подросткам не такая уж и новая. К примеру, в 2014 году сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин готовит проект закона о внесении изменений в ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он предложил предусмотреть выдачу юношеских водительских удостоверений с 16 лет. С этого возраста подросток будет иметь право управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя.

Официальное положение о создании отрядов юных инспекторов движения было утверждено 6 марта 1973 года, однако массовое вовлечение детей в работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма началось задолго до этого события. Сейчас в России насчитывается 30 тыс. отрядов ЮИД, в которых состоят 300 тыс. школьников в возрасте от 10 до 14 лет.