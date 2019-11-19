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Новости

В ГИБДД поддержали идею о выдаче прав несовершеннолетним

, ИА "Амител"
Но надо сделать так, чтобы подросток изучал ПДД не три месяца, а гораздо дольше
Когда получил водительские права и отец дал машину прокатиться / Фото: 35.rodina.news

Когда получил водительские права и отец дал машину прокатиться / Фото: 35.rodina.news

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о выдаче водительских прав несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, сообщает РИА "Новости".

"Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши юидовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус", – сказал Черников на Всероссийском форуме "Я выбираю ЮИД" ("Юный инспектор движения").

По его словам, идея заключается в том, чтобы подросток изучал ПДД не три месяца, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении ЮИД, затем – в юношеских автошколах.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция к 2024 году в рамках новой концепции развития ЮИД планирует создать в стране 41 тыс. отрядов юных инспекторов движения, а число вовлеченных в них детей и подростков довести до 500 тысяч. При этом возрастной диапазон юидовцев будет увеличен – в отряды будут вовлекаться дети и подростки от 8 до 18 лет.

Напомним, идея выдавать водительские права подросткам не такая уж и новая. К примеру, в 2014 году сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин готовит проект закона о внесении изменений в ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он предложил предусмотреть выдачу юношеских водительских удостоверений с 16 лет. С этого возраста подросток будет иметь право управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя. 

Официальное положение о создании отрядов юных инспекторов движения было утверждено 6 марта 1973 года, однако массовое вовлечение детей в работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма началось задолго до этого события. Сейчас в России насчитывается 30 тыс. отрядов ЮИД, в которых состоят 300 тыс. школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.11.2019 07:41
Павел

Вопрос один -зачем ?

19.11.2019 07:44
- гость -

Лишь бы денежки текли

19.11.2019 07:50
- гость -


19.11.2019 07:41
Павел
Деньги решают все!

19.11.2019 08:09
АБОРИГЕН

А я поддерживаю идею отстранить ГИБДД от деятельности по выдаче водительских прав, включая экзамены, автомобильных номеров, а в первую очередь этой структуре надо "дать пинка" в области организации дорожного движения, не их это дело.

19.11.2019 08:44
месный

да да мало изучают ПДД, надо изучать его 5 лет, добавить ещё кучу воды не относящейся к ПДД и изучать изучать изучать, чтобы задолбались изучать и экзамены сдавать

19.11.2019 08:48
krash

Тем временем маразм крепчал.........с каждым днем все бредовее идеи...
понаберут по объявлению....

19.11.2019 08:52
- гость -

А вот мне нравится идея. Только, чтобы это частью школьной программы было С детства закладывать надо и поголовно. У нас нифига правил не знают. Да и ездить исключительно по правилам - опасно. Чего только кольца стоят, едешь и интуитивно догадываешься, кто откуда выпрыгнет. А пешеходы процентов 90 считают, что правила исключительно для водителей.

19.11.2019 09:02
- гость -

Вопрос один -зачем ?

ну дык чада у власть-имущих подрастают, машину просють, и без водителя-няньки)))

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