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Новости

Россияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году

, ИА "Амител"
По мнению экспертов, рост стоимости платного посещения врача связан с увеличением доходов граждан
Рынок платных медуслуг будет расти / Фото: m.fishki.net

Рынок платных медуслуг будет расти / Фото: m.fishki.net

Россияне по итогам 2018 года заплатили за медицинские услуги 678 млрд рублей – на 8% больше, чем в 2017, сообщает РИА "Новости".

В среднем каждый житель России потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг, согласно данным Росстата. Так, первичный прием у врача-специалиста обходился в 725 рублей, один сеанс физиотерапии – 190 рублей, общий анализ крови – 382 рубля, первичный осмотр у стоматолога – 282 рубля, удаление зуба – 1,1 тыс. рублей, а изготовление коронки – 3,9 тыс. рублей.

В общей сумме получилось, что в 2018 году россияне потратили на медуслуги на 50 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, такой рост связан как с инфляцией, так и с тем, что все большее число россиян может себе позволить платную медицину.

"Не будем забывать, что объем услуг растет не только сам по себе, но и за счет инфляции. Перечень медицинских услуг огромен и, конечно, не может быть представлен. Наиболее востребованные – социально значимые, и по ним, как ни странно, наблюдается снижение темпов роста. Например, первичный осмотр у стоматолога стоил в 2018 году на 4,8% дороже, чем в 2016 и 2017 годах, на 7,5 и 8,6% соответственно", – рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, такая же картина наблюдается по физиотерапевтическому лечению и анализам: "Это позволяет говорить о том, что рост цен на медуслуги наиболее высок у врачей-специалистов".

Егорова также отметила, что население стало чаще обращаться за платными медуслугами. "От этого уже никуда не уйти, а расширение платных медицинских услуг должен сдерживать рост цен. И вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем, ведь довольно высокий процент людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, одиноких стариков с невысокой пенсией, не позволяющей пользоваться платными услугами", – уверена эксперт.

По данным исследований, чаще платными медицинскими услугами пользуются домохозяйства с более высокими доходами – в среднем на одного члена обеспеченной семьи в 2018 году приходилось 8 202 рубля трат на медицину, тогда как на человека в семье с наименьшими доходами – всего 335,6 рубля. Также наблюдается рост этого показателя для домохозяйств, входящих в категорию "средний класс".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.11.2019 09:47
- гость -

По мнению экспертов, рост стоимости платного посещения врача связан с ростом доходов граждан

а по мнению простого обывателя рост стоимости платного посещения врача связан с неоступностью медицинских услуг в районной поликлинике из-за "успешно" проведенной оптимизации)))

19.11.2019 09:48
гость

да потому что в бесплатной медицине не лечат

19.11.2019 09:50
могиканин

"По мнению экспертов, рост стоимости платного посещения врача связан с ростом доходов граждан". вы что там курите,что так плющит?

19.11.2019 09:54
- гость -

да потому что в бесплатной медицине не лечат

а в платной "лечат" бесконечно, так как зарабатывают деньги)))

19.11.2019 09:56
- гость -

В платную проще попасть, соответственно нам как всегда срочно, вот и рост, а не то что мы богаче стали! А лечать везде одинаково, так как врачи одни и те же!

19.11.2019 09:57
- гость -

и вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем

а ежели по существу то бесплатной медицины не было и в СССР - она финансировалась из общественных фондов потребления
и в РФ бесплатной медицины немае - читай Конституцию РФ...

19.11.2019 10:09
- гость -

Вот это достижение....

19.11.2019 10:17
Гость

Ненастье в стране, слуги народа под видом оптимизации, убивают медицину, о которой большими буквами вырублено в Конституции Р.Ф. В этом ненастье, как респектабельные мухоморы, растут частные клиники - хочешь жить, отдай все, до последней нитки. Тады, если повезет, ты можешь жить, а если нет, эксперимент прошел не удачно. Страна напоминает семью, где отец жрет концентрированный женьшень, чтобы долго прожить, при помощи столовой ложки, а дети пухнут от болтушек из пальмового масла.

19.11.2019 10:18
Гость

на днях была у врача. Она меня спрашивает УЗИ платно будете делать? Говорю бесплатно, она тогда после нг приходите. Вот так

19.11.2019 10:24
- гость -

болеть не надо, тогда на платных шарлатанов и тратить не придется, как и на бесплатных

19.11.2019 10:40
- гость -

"И вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем"
Госпожу эксперта не смущает, что за "бесплатную" медицину мы платим через налоги? Или эту статью расходов ликвидируют?

19.11.2019 10:41
- гость -

Потому что бесплатная медицина превращается в карательную. К узким специалистам попасть не реально. Пока достоишься к ним в очереди уже не надо будет.
Это закономерный итог политики власти последние 20 лет.

19.11.2019 10:50
- гость -

Бесплатную медицину убили.
Сунешься в больницу, а там очереди по 50 человек, талончики через 2 недели в лучшем случае, а то и через 2 месяца.
Наверное лечиться бесплатно можно, но нужно дни напролет торчать в очередях.
Это себе могут позволить только пенсионеры.
Чиновники-оптимизаторы в бесплатные больнмцы не ходят совсем, им пофиг

19.11.2019 11:09
- гость -

"По мнению экспертов, рост стоимости платного посещения врача связан с увеличением доходов граждан."
Я так понимаю, уроки логики прогуливали всем стадом?
1. Рост стоимости самих платных услуг.
2. Снижение качества "бесплатных" услуг и отсутствие альтернативы, кроме платных услуг.
3. Увеличение хронических и острых заболеваний населения. Не может быть здоровым народ в больной стране.
4. Принуждение врачами и аптечными сетями пациентов приобретать более дорогие услуги и препараты.

Это так, навскидку.

19.11.2019 11:16
- гость -

Я так понимаю, уроки логики прогуливали всем стадом?

так предмет "Логика" исключили из школьной программы после смерти И.В. Сталина

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