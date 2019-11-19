Россияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году

Россияне по итогам 2018 года заплатили за медицинские услуги 678 млрд рублей – на 8% больше, чем в 2017, сообщает РИА "Новости".

В среднем каждый житель России потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг, согласно данным Росстата. Так, первичный прием у врача-специалиста обходился в 725 рублей, один сеанс физиотерапии – 190 рублей, общий анализ крови – 382 рубля, первичный осмотр у стоматолога – 282 рубля, удаление зуба – 1,1 тыс. рублей, а изготовление коронки – 3,9 тыс. рублей.

В общей сумме получилось, что в 2018 году россияне потратили на медуслуги на 50 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, такой рост связан как с инфляцией, так и с тем, что все большее число россиян может себе позволить платную медицину.

"Не будем забывать, что объем услуг растет не только сам по себе, но и за счет инфляции. Перечень медицинских услуг огромен и, конечно, не может быть представлен. Наиболее востребованные – социально значимые, и по ним, как ни странно, наблюдается снижение темпов роста. Например, первичный осмотр у стоматолога стоил в 2018 году на 4,8% дороже, чем в 2016 и 2017 годах, на 7,5 и 8,6% соответственно", – рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, такая же картина наблюдается по физиотерапевтическому лечению и анализам: "Это позволяет говорить о том, что рост цен на медуслуги наиболее высок у врачей-специалистов".

Егорова также отметила, что население стало чаще обращаться за платными медуслугами. "От этого уже никуда не уйти, а расширение платных медицинских услуг должен сдерживать рост цен. И вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем, ведь довольно высокий процент людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, одиноких стариков с невысокой пенсией, не позволяющей пользоваться платными услугами", – уверена эксперт.

По данным исследований, чаще платными медицинскими услугами пользуются домохозяйства с более высокими доходами – в среднем на одного члена обеспеченной семьи в 2018 году приходилось 8 202 рубля трат на медицину, тогда как на человека в семье с наименьшими доходами – всего 335,6 рубля. Также наблюдается рост этого показателя для домохозяйств, входящих в категорию "средний класс".