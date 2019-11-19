Суд лишил водительских прав алтайского депутата Госдумы Герасименко из-за ДТП

Гагаринский суд Москвы лишил водительских прав на полтора года алтайского депутата Госдумы от "Единой России" Николая Герасименко, который летом 2019 года сбил мотоциклиста на своем автомобиле, сообщает "Интерфакс".

Дело рассматривалось без самого народного избранника, поскольку, по словам защиты, у него случился гипертонический криз.

Адвокат депутата просила суд назначить трассологическую экспертизу, которая должна была подтвердить или опровергнуть его вину.

"Герасименко не пытается уйти от наказания. Без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде", – приводит агентство слова защитника алтайского думца.

Николай Герасименко 23 июня столкнулся на своем Lexus с мотоциклом на Ленинском проспекте в Москве. По его словам, он поворачивал на главную дорогу и в него врезался мотоциклист. Мотоциклисту вызвали скорую помощь, а позже его доставили в одну из городских больниц. Однако от медицинской помощи мотоциклист отказался. Сам же Герасименко позже сообщил СМИ, что больше трех часов оставался на месте ДТП.

В результате против депутат возбудили дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". В Госдуме решили провести расследование инцидента, поэтому лишили единоросса неприкосновенности на время суда.