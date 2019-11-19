Микроавтобус сгорел на трассе в Алтайском крае

Около 6 утра на трассе А-322 загорелся микроавтобус, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Пожарные получили сообщение о возгорании в 5:52. В тушении были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники.

В 6:13 открытое горение удалось ликвидировать, но к этому моменту автомобиль SsangYong 2006 года выпуска полностью выгорел. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов транспортного средства.

В МЧС сообщили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Движение транспорта по трассе восстановлено.