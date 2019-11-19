Сотрудников администрации села на Алтае взяли в заложники неизвестные "террористы"

Антитеррористические учения проходят 19 ноября в селе Мамонтово Алтайского края. В них принимают участие сотрудники ФСБ, полиции, Минобороны, УФСИН, Следственного комитета и другие силовые структуры.

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону, объектом учений стала администрация Мамонтовского района (с. Мамонтово, ул. Советская, 148), которая, согласно легенде, захвачена группой террористов. Активная фаза мероприятий началась в 8:00 и продлится до 18:00.

"С учетом поступающих вводных запланирована отработка первоочередных мер, а также мероприятий, предусмотренных "желтым" уровнем террористической опасности", – говорится в релизе ведомства.

Рядом с территорией администрации в этот день ограничено движение транспорта, также жителей предупреждают о возможных досмотрах. Местных жителей просят с пониманием отнестись к учениям, по возможности оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии со ст. 207 УК РФ гражданам может грозить наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.