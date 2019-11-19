Сотрудников администрации села на Алтае взяли в заложники неизвестные "террористы"

Антитеррористические учения проходят 19 ноября в селе Мамонтово Алтайского края. В них принимают участие сотрудники ФСБ, полиции, Минобороны, УФСИН, Следственного комитета и другие силовые структуры.
Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону, объектом учений стала администрация Мамонтовского района (с. Мамонтово, ул. Советская, 148), которая, согласно легенде, захвачена группой террористов. Активная фаза мероприятий началась в 8:00 и продлится до 18:00.
"С учетом поступающих вводных запланирована отработка первоочередных мер, а также мероприятий, предусмотренных "желтым" уровнем террористической опасности", – говорится в релизе ведомства.
Рядом с территорией администрации в этот день ограничено движение транспорта, также жителей предупреждают о возможных досмотрах. Местных жителей просят с пониманием отнестись к учениям, по возможности оказывать содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии со ст. 207 УК РФ гражданам может грозить наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
Да кому они нужны в том мамонтово? Там дороги то сделать не могут, хрен доедут до них террористы ))))))))
Зачем террористам Мамонтово? Смешно. Там и без террористов 5-10 лет и никакого Мамонтово не будет
Местных жителей просят с пониманием отнестись к учениям, по возможности оказывать содействие.А кому содействие то оказывать,террористам что ли?????.Да и кому это Мамонтово нужно да и вообще этот нищий Алтайский край????.Только конечно если сам народ не поднимется с колен и не даст пинка этой антинародной власти,вообщем они (власть) готовятся по видимому к бунту ограбленного народа,тогда уж называйте вещи своими именами народ для вас и есть террористы.
сначала подумал что опять про Бийск