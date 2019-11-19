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Более 5 тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула

, ИА "Амител"
В очистке было задействовано 126 единиц техники

Фото: barnmaul.org

В ночь с 18 на 19 ноября с помощью МБУ "Автодорстрой" с улиц Барнаула было вывезено 5100 кубометров снега, рассказали в администрации города.

В ночную смену техника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловском тракте. С помощью шнекороторов снег убирали на Кавалерийской, Солнечной Поляне, Малахова, Юрина.

На обработку проезжей части было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси. Всего к очистке улиц было привлечено 126 единиц снегоуборочной техники.

МБУ "Автодорстрой" призывает водителей быть внимательными и аккуратными, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.11.2019 10:19
Человек

Спасибо, молодцы!

19.11.2019 10:30
- гость -

Давайте объективно отпишемся в комментариях, где чистили, а где нет. И будет сразу всё понятно.
По состоянию на 7:30 утра сегодня, ул. Молодежная в границах улиц Ядринцева - Социалистический, была не чищена в обоих направлениях. Для движения была возможно только одна полоса. С парковок выехать было весьма проблематично . О тротуарах, я вообще молчу.

19.11.2019 10:37
krash

Вчера домой ехал вечером......попова не чищено, трактовая не чищено, солнечная поляна вобще ниразу не чищена, юрина....не поймешь, то ли размесили то ли пытались чистить...Ленина чистили но лишь по центру.

Зато по пути домой, в том числе по нечищенной трактовой ехало 4 (ЧЕТЫРЕ кэп) трактора, с поднятой лопатой.

Техника снегоуборочная, которая по отчетам так занята, просто тупо стоит в поробках без дела.

Про сегодняшнее утро молчу - вобще не чищено ни где.

19.11.2019 10:39
krash

Не обратил внимание. на солнечной поляне говорят убирали. предполагаю, речь о новой трассе? Я выше писал про просторную. там конь не волялся. колея накатана, пузом тер, клиренс 23см.

19.11.2019 10:47
- гость -

чистя центральные дороги свалить с дороги отвалом и завалить все выезды с дворов - это мощно, это спасибо. НЕТ.

19.11.2019 11:04
Гость

Мне кажется уборка снега это не новость номер один, а так и должно быть всегда, ежедневно, на то эти службы и созданы, почему уборка снега должна преподносится как какой то подвиг?

19.11.2019 11:05
- гость -

5100 кубометров, это ни о чем.
1 куб на 120 жителей Барнаула

Если предположить что убрали с дороги слой 5 см, а ширина проезжей части (Ленина, Красноармейский, Павлик) 15 м (в обоих направлениях), то прочистили 5100/0,05/15=6,8 км дороги

19.11.2019 11:08
- гость -

почему уборка снега должна преподносится как какой то подвиг?
угу, предлагаю шумно праздновать вывоз каждого камаза, с хороводами и феерверками

19.11.2019 11:28
- гость -

19.11.2019 10:37
krash

У тебя каждый день не чищено, даже летом. И новосибирские фуры постоянно стоят в пробке. ))

19.11.2019 11:34
zloy

Лучше бы не кубометрами считали а улицами, картина была бы саааавсем другая.

19.11.2019 11:35
- гость -

Камаз берет примерно 10-11 кубов. Получается вывезли 460-510 камазов. В масштабах города это очень мало.

19.11.2019 11:35
- гость -

Тем кто жалуется что плохо чищено.
Представьте что вы руководитель ГосСнегБарНаУлУборки.
Как вы будете набирать штат работников и платить им?
Предположим, в пиковую нагрузку надо 500 человек и 300 единиц техники.
В таком режиме они работают 5 дней в году.
Вы готовы им платить оставшиеся 360 дней за простой? У вас нет таких деньжищ.
Другой вариант: 100 человек.
Убирают они в режиме полной нагрузки уже 25 дней в году. Но все равно кто оплатит простой 340 дней?
Третий вариант: 50 человек.
Работы им на 150 дней в году. Имеем всего лишь 200 дней простоя.
Но дороги разгребаются неделями... Наверное как сейчас.

Те кто думает, что легко набрать водителей, встаньте на их место.
Интересна ли вам работы, где работать месяц в году?
Остальное время чем заниматься?
Бросать другую работу ради месяца снегоуборки?

19.11.2019 11:37
- гость -

19.11.2019 11:34
zloy
картина была бы саааавсем другая.

Нормальная картина. Во дворах полметра снега. Зима.
Но некоторым идиотикам это не нравитцо.

19.11.2019 11:39
- гость -


19.11.2019 11:35
- гость -
нам ваше мнение как руководителя ГосСнегБарНаУлУборки совершенно не интересно
мы платим налоги исправно, идите работайте

19.11.2019 11:55
- гость -

зимой чистят, летом асфальт кладут, в непогожие дни паркохозяйственный день. ТО техники. Вот вам грамотное распределение сил рабочих круглый год

19.11.2019 11:56
Юджин

Гость из ГосСнегБарНаУлУборки откуда вы лезете?

Попова от Власихинской в сторону Трактовой, правая полоса снег ~ 10-15 см. Средний ряд чистый. Скорее всего "отвалили" на правую сторону, которую в дальнейшем раскатали фурами, автобусами и пр.
Балтийская от Попова до Ускова - из 4 полос осталось 2,5. Я предполагаю, что пару тысяч кубов снега вывозили именно на эти участки *сарказм*.

19.11.2019 11:57
- гость -

19.11.2019 11:35
- гость -
Камаз берет примерно 10-11 кубов. Получается вывезли 460-510 камазов. В масштабах города это очень мало.
-------------------------------------------------
Ситуация абсурдная Попробуйте пойти далее и 12часов умножить на 60минут и разделить на 500 камазов и Вы догадаетесь!!! Сколько же у нас техники и из-за чего в городе пробки . Получается что на одну машину 1мин.40сек! Сказочники!!!

19.11.2019 12:08
- гость -

А во время звездопада
Я видала, как по небу
Две звезды летели рядом –
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?

- Я тебе, конечно, верю –
Разве могут быть сомненья.
Я и сам все это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобой секрет!

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