Денег нет. Каждый четвертый россиянин имеет просрочки по кредитам

Каждый четвертый россиянин имеет просрочку по кредиту. В большинстве случаев это связано с низкими доходами людей или другими финансовыми проблемами, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По данным НАПКА, общее число неплательщиков выросло с января по сентябрь на 4% и составляет 10 млн человек. Согласно опросу населения, 60% должников просто не могут выплачивать кредит из-за финансовых проблем, 10% – это убежденные неплательщики, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия и несогласие с суммой долга.

По данным экспертов, 7% всех заемщиков (их около 40 млн человек) отдают за кредиты половину дохода при зарплате менее 20 тыс. рублей. Чтобы внести платеж, россияне в первую очередь урезают траты на развлечения и одежду. Далее снижают расходы на потребительские товары и продукты на 10-30%. И если эти меры им не помогают, они допускают пропуск платежей по кредиту.

Таким образом, вывод напрашивается сам: у россиян нет существенного роста уровня располагаемых доходов, которые просто должны повышаться "хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки".

Если ситуация с доходами не изменится, то просрочки будут увеличиваться, считают экономисты.