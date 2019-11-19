Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве

Американец Пол Эриксон, который имел близкие отношения с Марией Бутиной, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА "Новости".

Обвинение ему предъявили еще 5 февраля, но на предварительных слушаниях в суде он своей вины не признал. Эриксону вменяли 11 преступных эпизодов, за которые грозит до 20 лет тюрьмы и штраф от 250 до 500 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что Пол с 1996 по 2018 год привлекал инвесторов, давая им ложные обещания. Он просил вложить деньги в такие проекты, как инвалидное кресло-туалет, строительство дома престарелых и других объектов недвижимости в Северной Дакоте. Отмечается, что обвинения не имеют отношения к Бутиной.

Эриксон признал свою вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение.