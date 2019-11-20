Интерьер со скидкой до 90%: чем порадует "черная пятница" в ТВК "Республика"

Крупнейший интерьерный торговый центр в Барнауле – ТВК "Республика" – приглашает за выгодными покупками. Здесь вы всегда найдете актуальные творческие идеи для оформления интерьера вашей квартиры и дома, а в особые дни ноября – наиболее выгодные акции.

"Черная пятница" – это традиционная глобальная распродажа, которая позволяет покупателям получить огромные скидки, приобретая различные товары. Только три дня в году, пока действуют условия "черной пятницы", десятки салонов комплекса предлагают для вас ошеломляющие скидки на свою продукцию и услуги.

С 28 по 30 ноября 2019 года в "Республике" супервыгодные предложения будут сыпаться на вас отовсюду: во всех салонах, участвующих в акции, действуют скидки до 90%. Предложение распространяется на мягкую и корпусную мебель, люстры и светильники, предметы интерьера, строительные материалы и многое другое.



Среди участников акции – салоны Askona*, "Светолок", студия света Lucisso*, салон мебели "Скандинавия", салон "Marka ванны & мебель"*, салон шкафов-купе и гардеробных Е1* и многие другие.

Список участников акции "Черная пятница" будет пополняться: следите за подробностями на сайте "Республики" и в социальных сетях: "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Кстати, для комфортного шопинга в ТВК "Республика" созданы все необходимые условия. На территории имеется большая парковка, а на третьем этаже торгового комплекса расположен фуд-корт и бесплатная детская игровая зона.

ТВК "Республика"

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г

Тел.: +79293971786

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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* Аскона, Лучиссо, Марка, Е1 – прим. ред.