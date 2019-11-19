Барнаул вошел в список 500 инновационных городов мира

Барнаул вошел в список 500 инновационных городов Innovation Cities Global Index. Участников оценивали по 169 критериям, в том числе по экономическим показателям, комфортности и политике в сфере IT.

В топ попали 20 городов России. На самых высоких позициях Москва (38-е место) и Санкт-Петербург (109-е место). Также в список вошли Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Томск и другие. Барнаул занял 476-е место, потеряв девять позиций с момента составления предыдущего рейтинга. Столица Алтайского края опередила Донецк, Ижевск, Бишкек, Симферополь, Душанбе и еще ряд городов.

В топ-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур.