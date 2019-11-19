Евгений Ракшин купил участок за 6,4 миллиона рядом с ТРЦ "Лето" в Барнауле

Компания ООО "Первый", принадлежащая известному бизнесмену Евгению Ракшину, приобрела участок рядом с ТРЦ "Лето" в Барнауле за 6,4 миллиона рублей. Как говорится на сайте Фонда имущества Алтайского края, аукцион по продаже участка площадью 0,6582 га должен был состояться 18 ноября 2019 года. Однако желающих приобрести землю, кроме ООО "Первый", не нашлось, поэтому аукцион был признан не состоявшимся. В итоге ООО "Первый" заключает договор купли-продажи земельного участка (прилегающий к южной границе земельного участка по адресу улица Шумакова, 3) по начальной цене – 6 404 000 руб.
Отметим, что Евгений Ракшин уже владеет несколькими крупными участками в Барнауле. В частности территорией бывшего стадиона "Локомотив" в центре города рядом с авто и ж/д вокзалами. Там бизнесмен уже несколько лет пытается построить современный жилой комплекс, состоящий из нескольких зданий. Также Евгений Ракшин является совладельцем одного из самых интересных участков в городе — территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода. Там в ближайшие годы должная пройти реставрация зданий, а также появится несколько коммерческих объектов, включая кафе и рестораны.
Комментарии
Деньги решают всё.
ура, новый ТЦ будет
Мы должны быть счастливы?
Интересно сколько он отсыпал золотых чтобы ему продали этот участок за такие деньги. Купил на мой взгляд за копейки.
Неужели, школу построит?
Да, не... бред какой-то...
ВЫ СЕРЬЕЗНО???? ПО 982 РУБЛЯ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР?????
Теперь точно Барнаул бомбить не будут?
Вы серьезно? По 982р. за квадратный метр?
Манипуляции с цифрами. площадь указана в наибольшей единице измерений, чтоб площадь казалась ничтожной, а цена в наименьшей ед.изм., чтоб казалось, что отвалил за нее немеряно. Ну, так, пошли бы дальше, написали бы, что купил он какие-то 0,006482кв.км, за неприлично огромную сумму в 640400000копеек.
12:02
Манипуляции с цифрами. площадь указана в наибольшей единице измерений, чтоб площадь казалась ничтожной, а цена в наименьшей ед.изм., чтоб казалось, что отвалил за нее немеряно.
Накатил с утра - весь день свободен.
Как ваш похмельный бред отменяет цену в 982 рубля за м2?
А говорят недвижимость дорогая, землю не купить. Прям нормальная цена то , дай им бог здоровья всем