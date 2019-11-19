Экстравагантный политик Крылов потерял пост главы алтайской "Партии Роста" – источник

Председатель "Партии Роста" Борис Титов отстранил алтайского оппозиционного политика Андрея Крылова от руководства региональным отделением партии. Об этом сообщает сайт "Новости Алтая". В пресс-службе Крылова пока отказались от комментариев, но по данным источника amic.ru такое решение на федеральном уровне действительно обсуждали.

"Председателем регионального отделения партии неоднократно допущены действия, наносящие партии политический ущерб", – сказано в документе за подписью Титова.

Федеральное руководство обязало Крылова предоставить до 25 ноября свидетельство Минюста о госрегистрации и налоговой постановке на учет.

Документ подписан еще 25 октября. Возглавил региональное отделение он в апреле 2017 года.

Напомним, Андрей Крылов принимал участие в выборах губернатора Алтайского края в сентябре 2018 года. В предвыборную кампанию он зашел, скорее, как технический кандидат, представитель бизнеса (он возглавляет барнаульский шпалопропиточный завод и еще ряд предприятий региона). Но скоро стал самым ярым, самым острым оппозиционером, что вызвало недовольство в краевом правительстве. На выборах он показал третий результат, набрав 13,46% голосов (за него проголосовали почти 92 тысячи человек).