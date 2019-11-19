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Неиспользованные средства материнского капитала проиндексируют в России на 3,8%

, ИА "Амител"
Это случится в 2020 году
Фото: kazanreporter.ru

Фото: kazanreporter.ru

С 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал на 3,8%. В том числе индексация затронет и те семьи, которые уже использовали часть средств, оформив единовременную или ежемесячную денежные выплаты.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сумма сегодняшнего капитала в 453 тысячи рублей вырастет до 466 тысяч. Как пишет ТАСС, на данный момент граждане России еще не использовали порядка 1,5 трлн рублей.

Алтайские парламентарии уже приняли соответствующий проект на пленарном заседании 23 октября. По словам депутата Госдумы от Алтайского края Даниила Бессарабова, выплаты материнского капитала будут индексироваться на размер прогнозируемой инфляции.

Напомним, что материнский капитал семьи получают с 2007 года. Ежегодно, до 2016, он индексировался с учетом инфляции. В прошлом году семьи с низкими доходами могли оформлять ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить его на оплату ясельных групп в детских садах. Кроме того, жители могли получить и единовременную выплату из капитала в размере 25 тысяч рублей.

  
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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