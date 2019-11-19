Генетики выяснили, как точно перевести возраст собаки в человеческий

Ученые из Калифорнийского университета создали формулу для точного перевода возраста собак в человеческий, сообщают "Известия".
Раньше было принято умножать возраст собаки на семь, поскольку их жизнь в семь раз короче, чем у людей. Однако никакого научного объяснения этому не было.
Новый способ основан на знании эпигенетических процессов. С возрастом в ДНК человека происходят изменения, что применимо и для собак. С учетом этих знаний была выведена новая несложная формула подсчета возраста питомца.
В эксперименте участвовали 104 лабрадора в возрасте от четырех недель до 16 лет. После исследований ученые вывели формулу пересчета собачьих лет в человеческие: натуральный логарифм возраста собаки в годах х 16 + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.
Выяснилось, что возраст годовалого лабрадора равен 31 году человека, а 12 лет жизни собаки равны 70 годам жизни человека.
Комментарии
а дворняжек как теперь считать?
Ln (1) = 2.3; 2.3*16+31=67.8, что-то врет ваша формула.
а зачем это вообще считать?
Опять английские ученые?
У собаки просто обмен веществ в 10 раз быстрее, чем у любого человека, поэтому они не воспринимают долгопереваривающиеся продукты, типа перловки.
9.11.2019 11:44
- гость -
Ln1 = 0, неуч.
19.11.2019 12:00
9
скорее гумманитарий