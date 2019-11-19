Маринованные огурцы в сочетании с водкой представляют опасность для человека

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут нанести серьезный ущерб здоровью, сообщает РИА "Новости".
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что в качестве основного консервирующего ингредиента в огурцах используется уксус, который раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другому алкоголю может вызвать воспаление.
Также маринованные и острые закуски могут привести к гастриту, эрозии и язве. Врач посоветовал закусывать квашеной капустой, так как содержащийся в ней метионин препятствует развитию язвы и заживляет оболочку желудка.
Комментарии
Маринованными нельзя. А солёными можно? Не понял.
11:53 Евгений
Можно все, но осторожно
афигеть. сколько жили, пили и закусывали...оказалось вредно.
Так все беды от огурцов? Просто сменить акуску надо и водка станет полезной?
УРА ТОВАРИЩИ!
Он точно врач? Должен советовать не пить!