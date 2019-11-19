Маринованные огурцы в сочетании с водкой представляют опасность для человека

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут нанести серьезный ущерб здоровью, сообщает РИА "Новости".

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что в качестве основного консервирующего ингредиента в огурцах используется уксус, который раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другому алкоголю может вызвать воспаление.

Также маринованные и острые закуски могут привести к гастриту, эрозии и язве. Врач посоветовал закусывать квашеной капустой, так как содержащийся в ней метионин препятствует развитию язвы и заживляет оболочку желудка.