Хозяин толстого кота Виктора станет акционером "Аэрофлота"

Одна из компаний предложила владельцу толстого кота Виктора Михаилу Галину, которого не пустили в самолет из-за большого веса животного, стать акционером "Аэрофлота". И он решил его принять.
Владелец толстячка считает, что произошедшая история может помочь улучшить сервис авиакомпаний, так как в "стране много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться", пишет РИА "Новости".
Напомним, что курьезный случай произошел в начале ноября, когда Михаила и его кота Виктора не пустили на борт самолета из Москвы во Владивосток, потому что животное слишком много весило. Вместе с переноской вес составил около десяти килограммов, что не укладывалось в норму – 8 кг. Котика предложили отдать в багажный отдел. Даже на уговоры и "плач", что питомец просто не выживет при перелете в багаже, ответ был отрицательным.
Тогда хозяин решил пойти на хитрость: с помощью друзей в социальной сети он нашел похожего, но более стройного кота, который спокойно и прошел "фейсконтроль" перед полетом. Правда, уже по другому билету.
Позже за этот поступок "Аэрофлот" исключил Михаила из программы лояльности. Накопленные мили (370 тысяч за 14 лет) пообещали аннулировать, а счет участника – закрыть. Этот нюанс возмутил общественность, что даже за хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он попросил авиакомпанию вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.
Сам хозяин Виктора обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность.
Кстати, вчера, 18 ноября, стало известно, что Михаилу Галину могут вручить премию "Звезда Дальнего Востока". Для этого одна из общественных организаций предложила даже учредить специальную номинацию "За доброту".
Комментарии
Капец. типа чувак настолько умный , что поможет сделать сервис лучше, от него посыпется куча предложений по улучшению?
Это они определили по толстому коту которого он подменил, то есть совершил, по действующим правилам административное нарушение, подвергшее опасности безопасный перелет десятков людей?
Круто. Давайте все нарушать правила, может все станем акционерами?
"стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться"
а то, давайте отменим архаичные законы физики, и как следствие такое понятие как перегруз самолета....
19.11.2019 13:17
- гость -
самы умный? 2кг перевеса у кота это перегруз, а центровку один фиг считают по среднему весу пассажира 80кг, неважно, жирдяй там в 160 кило или пацан малолетний
сегодня кот, завтра рояль а в один распрекрасный момент взлетной полосы может и не хватить...
А не много ли внимания зоопараноику? Нарушил правила, наказан очень строго. Точка. За любимого кота должен быть готов заплатить любую цену. Но это не значит, что другие должны платить за твоего любимого кота, в данном случае отменой установленных правил.