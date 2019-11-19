Хозяин толстого кота Виктора станет акционером "Аэрофлота"

Одна из компаний предложила владельцу толстого кота Виктора Михаилу Галину, которого не пустили в самолет из-за большого веса животного, стать акционером "Аэрофлота". И он решил его принять.

Владелец толстячка считает, что произошедшая история может помочь улучшить сервис авиакомпаний, так как в "стране много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться", пишет РИА "Новости".

Напомним, что курьезный случай произошел в начале ноября, когда Михаила и его кота Виктора не пустили на борт самолета из Москвы во Владивосток, потому что животное слишком много весило. Вместе с переноской вес составил около десяти килограммов, что не укладывалось в норму – 8 кг. Котика предложили отдать в багажный отдел. Даже на уговоры и "плач", что питомец просто не выживет при перелете в багаже, ответ был отрицательным.

Тогда хозяин решил пойти на хитрость: с помощью друзей в социальной сети он нашел похожего, но более стройного кота, который спокойно и прошел "фейсконтроль" перед полетом. Правда, уже по другому билету.

Позже за этот поступок "Аэрофлот" исключил Михаила из программы лояльности. Накопленные мили (370 тысяч за 14 лет) пообещали аннулировать, а счет участника – закрыть. Этот нюанс возмутил общественность, что даже за хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он попросил авиакомпанию вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Сам хозяин Виктора обратился с предложением к авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность.

Кстати, вчера, 18 ноября, стало известно, что Михаилу Галину могут вручить премию "Звезда Дальнего Востока". Для этого одна из общественных организаций предложила даже учредить специальную номинацию "За доброту".